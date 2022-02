Quality celebra l’Australia con un party per le adv













L’Australia torna ad accogliere i turisti e Quality Group, in collaborazione con l’Ente del turismo australiano e anche con Qantas Airways, propone 12 eventi in simultanea in altrettante città italiane per celebrare questo momento tanto atteso dalla travel industry e dai viaggiatori.

Da Trieste a Palermo, passando da Torino, Milano, Brescia, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Civitanova Marche, Roma e Bari. Queste le città dove si terranno i Lights from Australia: si tratta di eventi festosi e informali che coinvolgeranno dal vivo 600 agenti di viaggi con collegamenti in diretta con l’Australia, per condividere la gioia del nuovo rinascimento del turismo australiano.

Sarà l’occasione per raccontare le tante novità che si potranno vivere tornando a viaggiare in Australia, a partire dal nuovo collegamento aereo diretto di Qantas, in partenza da Roma.

Per tutti coloro che vogliono approfondire il tema della riapertura dell’Australia, Polinesia e altri Paesi dell’Oceania, il 15 febbraio, alle ore 10, si terrà un QMeet Australia online.

«Siamo molto felici perché se il Paese che ha applicato tra i più rigidi protocolli per la gestione dell’emergenza sanitaria, serrando completamente i suoi confini per due lunghi anni, decide oggi di riaprirsi al turismo significa che siamo alla svolta – ha dichiarato Marco Peci, direttore commerciale Quality Group – Siamo quindi entusiasti di poter brindare alla rinascita del turismo australiano e desideriamo farlo insieme ai nostri partner. Non è più il momento di sognare ma di ripartire».