QPrize 2022, tutti i premiati agli oscar del turismo Lgbtq+

«Milano è la città più open minded, ecco perché si tiene qui il più grande evento internazionale sul turismo Lgbtq+». Così, nell’affollata e spettacolare location milanese di Terrazza Martini, Alessandro Cecchi Paone ha avviato la premiazione della 3ª edizione del premio QPrize by QuiikyMagazine; uno degli eventi della convention mondiale Iglta 2022, giunta alla 38esima edizione e svoltasi fino al 29 ottobre scorso nella città meneghina.

Il giornalista e divulgatore scientifico Cecchi Paoneè stato, inoltre, insignito egli stesso per la categoria Media, ha presentato l’evento, organizzato da QuiikyMagazine in partnership con PinkMedia.

«Il premio – ha sottolineato il direttore del semestrale, Andrea Cosimi – è dedicato a destinazioni e aziende turistiche che si sono contraddistinte per il supporto ai temi della sostenibilità ed inclusione sociale nel comparto con particolare attenzione alla comunità Lgbtq+».

Breve il saluto degli sponsor Ita Airways, Rina e Sonders&Beach, questi ultimi in partnership per lo sviluppo del primo ed unico programma di accreditamento e certificazione internazionale per il Turismo Lgbtq+, QueerVadis Certified, dedicato a destinazioni ed aziende turistiche che si basa sull’omonimo protocollo DE&I.

La consegna dei premi, infine, a Sea Aeroporti per la categoria Aviation, Best Western Group per l’hôtellerie, la Thailandia per International travel Destination, il console generale Usa di Milano Robert Needham per la categoria Lgbtq+ ambassador, Enit- Agenzia Nazionale del Turismo e Comune di Milano per National Travel Destination.

La festa di networking e cocktail è poi allegramente continuata in esterna, nella bella serata calda illuminata da una splendente Madonnina, ancora accesa!