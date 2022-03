Qatar Tourism, la top ten dei tour oltre la capitale













Qatar Tourism, in vista della Fifa World Cup 2022, invita viaggiatori e tifosi a fare tour da un giorno fuori Doha e scoprire il Paese arabo oltre la capitale.

In 90 minuti, il tempo di una partita di calcio, i visitatori possono partire da Doha alla volta di avventure fra le affascinanti dune del deserto, siti Unesco, antiche incisioni rupestri, parchi acquatici, spiagge dorate o anche aziende agricole ecologiche.

Il chief operating officer di Qatar Tourism, Berthold Trenkel, ha affermato: «A pochi passi da Doha ci sono fantastiche escursioni culturali e naturalistiche adatte alle famiglie, che alcuni visitatori potrebbero perdersi. Siamo più di una semplice città e vogliamo che il mondo scopra i tesori nascosti disseminati nella nostra penisola. Il bello di una vacanza in Qatar è la compattezza di esperienze diverse, dal momento che tutte le nostre attrazioni più emblematiche sono a non più di 90 minuti di auto. Per chiunque soggiorni nel paese per più di 24 ore, una gita di un giorno fuori Doha è l’affascinante attrazione di qualsiasi vacanza in Qatar».

Ecco 10 dei migliori tour da un giorno fuori Doha selezionati da Qatar Tourism per i viaggiatori:

Banana Island Resort

Banana Island è un’isola a forma di mezzaluna, accessibile solo in barca. A 25 minuti di viaggio dal terminal Al Shyoukh, nel centro di Doha, la spiaggia offre una fuga ideale dai ritmi frenetici della vita cittadina. Gli ospiti possono trattenersi solo per la giornata o pernottare al Banana Island Resort Doha by Anantara;

Heenat Salma Farm

Gli amanti dei prodotti biologici e naturali sono invitati a visitare la Heenat Salma Farm per un’esperienza di eco-consapevolezza. Heenat Salma, azienda agricola attiva nella coltivazione di più di 30 tipi diversi di colture, frutta e verdura, e nella produzione di latticini, uova, miele e carne, è un centro didattico, di ospitalità e benessere. I visitatori possono pernottare in tende tradizionali disposte intorno a un fuoco centrale, che infonde un senso di comunità;

Purple Island

L’isola Bin Ghannam, più nota al pubblico come Purple Island, è una perla nascosta famosa per la sua abbondanza di mangrovie. Il tramonto è il momento ideale per visitarla;

Baladna Park

Baladna Park è un rifugio verde situato alla periferia di Doha e offre una divertente giornata per tutta la famiglia, con un parco avventura per bambini, autoscontri acquatici, uno zoo con animali domestici e una grotta per i rettili. Il parco è gestito dalla Baladna Farm, un’azienda 100% qatariota fra i più grandi allevamenti di bestiame della regione;

Grotta di Dhal Al Misfir

Uno dei siti naturali più emozionanti del Paese, Dahl Al Misfir, profonda 40 metri, è considerata la più grande grotta accessibile del Qatar. La sua formazione si stima essere avvenuta tra i 300.000 e i 500.000 anni fa, emette un bagliore lunare ultraterreno, dovuto ai depositi di gesso situati al centro della penisola;

Incisioni rupestri di Al Jassasiya

Nessuno sa quando sono state realizzate queste circa 900 incisioni, note come “petroglifi”. Scoperte nel 1957 presentano forme tra cui pesci, struzzi, barche dhow e coppelle che si estendono su un’area di 700 metri. Alcuni suggeriscono che tali espressioni artistiche risalgano a più di 2.000 anni fa, mentre altri collocano l’epoca della loro realizzazione a pochi secoli fa. In ogni caso, le incisioni offrono uno sguardo interessante sull’antichità e rappresentano l’enigma più emozionante del Qatar;

Forte di Al Zubarah

Il Forte Al Zubarah, sito qatariota patrimonio dell’Unesco, è un esempio intatto di fortezza araba tradizionale. Le mura si affacciano sulle rovine di una città, un tempo attiva nell’industria perlifera, teatro di feroci battaglie tribali quando le grandi potenze imperiali lottavano per il predominio nella regione. I visitatori diretti al sito troveranno un museo che vanta manufatti risalenti a quest’epoca storica, tra cui palle di cannoni, monete e i pesi da immersione utilizzati dagli addetti alla pesca delle perle, che si immergevano per cercarle tra migliaia di ostriche a una profondità di 14 metri;

Hilton Salwa Beach Resort & Villas

Sull’estremità sud-occidentale del Qatar si trova uno dei segreti meglio custoditi del Paese. Paradiso per gli amanti del sole, del mare e della sabbia, l’Hilton Salwa Beach Resort vanta 3,5 chilometri di candide spiagge bianche e di giardini paesaggistici. All’interno si trova uno dei più grandi parchi a tema del Medio Oriente, il Desert Falls. Il parco offre 18 attrazioni, con 56 giostre e scivoli, dal Sea Caves Water Park al Desert Street Circuit Go Karting;

East-West/West-East

Situata nel deserto del Qatar, la pubblica installazione d’arte di Richard Serra comprende quattro piastre d’acciaio alte 14 metri disposte lungo un chilometro. Le immagini dell’impressionante esposizione infiammano gli account Instagram, con i pilastri che si pongono in netto contrasto con le morbide tonalità marroni del deserto circostante;

Inland Sea

I luoghi al mondo dove le dune del deserto e la riva del mare si incontrano sono molto rari. Uno di questi è lo spettacolare Inland Sea o Khor Al Udaid, nel sud del Qatar, estremamente consigliato da visitare con i veicoli 4×4 a chi ha un pomeriggio libero. Per scattare fotografie ancora più belle, i visitatori dovrebbero pianificare le loro escursioni al tramonto o all’alba.