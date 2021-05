Qatar rafforza i voli sulle Maldive: quattro a settimana da luglio













Più voli per le Maldive per Qatar Airways. La compagnia potenzia i servizi per Malé, offrendo maggiori opzioni di viaggio ai passeggeri italiani che potranno raggiungere la capitale maldiviana, via Doha, da Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il quarto collegamento aggiuntivo dall’aeroporto di Hamad International, già prenotatile, sarà operativo dal 1° luglio 2021.

«Abbiamo scelto di potenziare la capacità, di offrire maggiori opzioni di scelta e di viaggio per tutti coloro che potranno recarsi alle Maldive, rafforzando il collegamento come segnale di attenzione e di positività nei confronti dei nostri clienti e partner», è il commento di Mate Hoffmann, regional manager Southern Europe del vettore.

Le Maldive, nonostante l’allarme lanciato negli ultimi giorni legato all’importazione dall’India della variante Covid, restano una delle destinazioni su cui il tour operating scommette per la ripartenza del lungo raggio.