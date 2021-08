Qatar, il Geneva Motor Show debutterà a Doha nel 2023













Il Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra (Gims) e Qatar Tourism hanno annunciato una partnership finalizzata a sviluppare e ospitare il nuovo progetto Qatar Geneva International Motor Show a Doha durante il 2023.

I partner hanno spiegato come la neonata piattaforma diventerà un nuovo salone dell’auto di prestigio mondiale per il Medio Oriente. Ora, espositori e appassionati possono prepararsi all’attesissimo Gims 2022 dal 19 al 27 febbraio 2022 e al nuovo formato previsto per il 2023 a Doha, in autunno.

Il chief executive officer di Qatar Airways Group e presidente di Qatar Tourism, Akbar Al Baker, ha dichiarato: «In linea con la strategia nazionale Qatar National Vision 2030, stiamo espandendo la nostra proposta turistica per posizionare il Qatar come meta di spicco a livello globale e garantire che gli ospiti lo vivano al meglio. Oltre al vasto sviluppo di hotel e resort, alla ristrutturazione e alla creazione di risorse turistiche e al panorama culinario in espansione, ospitare eventi di fama internazionale è un importante pilastro della nostra strategia».

Maurice Turrettini, presidente del comitato permanente del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra, ha affermato: «Siamo molto orgogliosi e onorati che Qatar Tourism abbia riposto la sua fiducia in noi per l’ideazione del nuovo salone dell’automobile a Doha. La nostra partnership nasce da incontri estremamente positivi e costruttivi sin dal primo giorno. Le forze congiunte con Qatar Tourism ci permettono di concentrarci sulla prossima 91ª edizione del Gims a febbraio 2022, dove saremo in grado di raccogliere idee e lezioni per il nuovo motor show di Doha».