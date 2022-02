Qatar formato famiglia tra parchi, musei e beach club













Il Qatar rinnova la sua offerta come destinazione di vacanza ideale per i viaggi in famiglia. Recentemente classificato come il Paese più sicuro del mondo dal database Numbeo, lancia proposte di divertimento adatte ai bambini di tutte le età tra cui parchi divertimento, musei interattivi e avventure emozionanti.

MUSEI. Tra i musei a misura di bambino, con corsi e laboratori in loco, il Museo per bambini, in procinto di inaugurazione, che offre un programma ricco di attività ed esperienze interattive sia all’aria aperta che al chiuso, perfette per le famiglie che vogliono giocare e imparare insieme. Poi, il Museo delle Illusioni all’interno del Gate Mall. Inoltre, il Kahramaa Awareness Park ad Al Thumama offre mostre in realtà aumentata, film 3d e giochi interattivi, accompagnando i visitatori in un viaggio in cui verrà insegnata loro l’importanza della conservazione dell’habitat marino. Infine, il Planetario Al Thuraya all’interno del Katara Cultural Village, per appassionati di astronomia.

Tante le attività ricreative all’aperto, come piste di pattinaggio sul ghiaccio, sale giochi, cinema multischermo, giostre in stile parco divertimenti, case gonfiabili, piste da bowling, karaoke, parchi giochi al coperto adatti ai bambini.

PARCHI DIVERTIMENTI. Il Qatar ospita il primo parco a tema al mondo Angry Birds World, distribuito su 17.000 metri quadrati, oltre allo Snow Dunes a tema invernale e il Virtuocity, il primo hub del Medio Oriente dedicato all’ e-gaming, nel centro commerciale Doha Festival City. Una delle avventure di gioco più innovative è quella con il V-Cube, che utilizza la più avanzata e migliore tecnologia di cuffie Hdm di realtà virtuale – Htc Vive Pro – per far vivere simulazioni immersive senza precedenti. La scelta spazia tra giochi popolari come Rocket League e Fortnite, e una ricerca interattiva nelle Escape Room.

C’è anche KidzMondo Doha, parco di edutainment (giochi finalizzati alla didattica) nel Mall di Qatar, e Kidzania si trova all’interno di Aspire Park, vicino al Villaggio Mall. Entrambi contengono città a misura di bambino, dove i piccoli possono imparare attraverso giochi d’apprendimento. I bambini simuleranno diverse attività professionali degli adulti e con l’aiuto di oltre 115 educatori sperimenteranno varie attività pedagogiche che li educheranno e essere buoni cittadini.

I centri di divertimento a Doha offrono ai bambini attività, tra cui video e sale giochi, simulatori moderni e bowling. Numerosi centri commerciali ospitano parchi divertimento al coperto, tra cui il Jungle Zone, il Circus Land e Gondolania. Quest’ultimo è la più grande destinazione di intrattenimento per famiglie a Doha. Ospitato nel Villaggio Mall, vanta una pista di pattinaggio su ghiaccio di dimensioni olimpiche, offre giri in gondola di ispirazione veneziana e altre attività come: Cinema 7D, barche e autoscontri, montagne russe e giostre per bambini.

Al The Pearl, è possibile visitare i centri di intrattenimento Megapolis e Minipolis per giochi e attività indoor adatte ai più piccoli, tra cui: yoga per bambini, lezioni di cucina mini chef, slime making, karaoke e sessioni di film, pittura, botanica, zumba & hip hop e attività con i Lego.

Gli aspiranti acrobati possono recarsi al Bounce, all’interno del centro commerciale Tawar. Sfidando la gravità su più di 80 trampolini interconnessi, è un parco giochi che combina attività freestyle in un unico luogo. Composto da trampolini wall-to-wall, percorsi di sfide avventurose e di arrampicata, Bounce è un campo di allenamento per alcuni dei principali atleti di freestyle del mondo, e una struttura di sviluppo delle abilità per bambini dallo spirito libero di qualsiasi età.



BEACH CLUB E HOTEL. Il Qatar è inoltre la patria dei beach club per famiglie. I visitatori possono prenotare uno dei tanti hotel sulla spiaggia e godersi il sole e il mare assieme alla famosa ospitalità del Qatar. Tra le proposte, il Grand Hyatt, a 20 minuti dall’Angry Birds World e a 10 minuti dal Museo delle Illusioni, perfetto per coloro che cercano momenti tranquilli sulla spiaggia. L’hotel ha due piscine appositamente progettate per far divertire i bambini.

Oppure il St. Regis Hotel, Doha, con il Diplomatic Club che offre un ambiente perfetto per momenti di relax in famiglia. Posizionato sulla costa di West Bay, offre accesso esclusivo a una piscina olimpionica, a una spiaggia privata e a capanne private che offrono servizi personalizzati, oltre alla possibilità di noleggiare attrezzature acquatiche per lo snorkeling, il windsurf e altro ancora.

All’InterContinental Doha, diversi servizi sono stati attentamente studiati per le famiglie, a partire dal Menu Planet Trekker, un menù per i piccoli ospiti. È disponibile un ampio ventaglio di proposte indoor e all’aperto: dalle attività in spiaggia e acquatiche, fino intrattenimento per bambini nella Playroom dedicata, con console di gioco, piscine di palline e libri.

Tra l’aeroporto e il centro della città, lo Sharq Village & Spa vanta una piscina a sfioro con un’area speciale per i bambini, rendendolo una destinazione ideale per tutta la famiglia. Durante il soggiorno, i giovani ospiti del resort possono godere di attività educative e divertenti come calcio per bambini, badminton, racconti, pastelli e libri da colorare.

Infine, il Banana Island Resort, situato su un’isola privata a 25 minuti di traghetto dal terminal Al Shyoukh; pittoresco resort con viste mozzafiato e attività per tutta la famiglia. Il campeggio Villa per bambini offre divertimento all’aperto, con transfer in barca di andata e ritorno inclusi, tende all’interno delle ville dove poter giocare, mentre i genitori possono godere di un tuffo rinfrescante e dei trattamenti Spa & Wellness del resort.