Qatar, due nuovi luxury hotel per i mondiali di calcio 2022

Il Qatar National Tourism Council ha annunciato l’inaugurazione di due nuovi hotel e mete di svago, che apriranno tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Nel Paese è attualmente in atto una strategia di sviluppo turistico su larga scala che mira ad ampliare e diversificare l’offerta per tutti i turisti in vista dei campionati mondiali di calcio Fifa World Cup Qatar 2022.

Le due nuove aperture, l’Hilton Salwa Beach Resort & Villas e il Zulal Wellness Resort, contribuiranno ad arricchire la vasta gamma di attrazioni ed esperienze già disponibili per turisti nazionali e internazionali.

«Nel corso di quest’anno e in preparazione della Fifa World Cup Qatar 2022, stiamo ampliando la nostra offerta turistica per garantire ai visitatori il meglio dell’ospitalità del Qatar. L’espansione di hotel e resort su larga scala è cruciale per la nostra strategia e siamo lieti di avere due complessi eccezionali in fase di sviluppo, inclusa la nostra partnership con Hilton Hotels and Resorts per il progetto Salwa Beach», ha commentato Akbar al Baker, segretario generale del Qatar National Tourism Council e ad di Qatar Airways

L’Hilton Salwa Beach Resort & Villas è il settimo hotel Hilton che apre nella zona e si trova a 84 chilometri dalla capitale Doha. Sorge lungo 3,5 km di spiagge private e vanta spaziose ville sulla spiaggia, tutte con piscina privata e giardino per una vacanza all’insegna del lusso ma appartata. Al momento sono disponibili per la prenotazione trenta ville, a cui si aggiungeranno altre 246 camere e suite deluxe la cui apertura è prevista all’inizio del 2021.

Durante il soggiorno, gli ospiti possono godere di una vasta gamma di proposte esclusive e ristoranti spettacolari: dal Souk Kitchen di ispirazione locale all’elegante ristorante a base di pesce Octa, sul posto ci sono oltre 20 locali in grado di soddisfare ogni palato.

Chi desidera mettersi comodo e rilassarsi può concedersi un trattamento presso la Spa Eforea. Disposto su due piani, il tranquillo centro relax e benessere ospita otto lussuose sale trattamenti e una sala Vip completamente attrezzata con una camera di fango Rasul.

Le famiglie più dinamiche e in cerca di avventura possono divertirsi nel Desert Falls Water & Adventure Park, un parco acquatico tra i migliori al mondo che si estende su una superficie di 57mila metri quadrati e dispone di 28 scivoli e attrazioni, tra cui torrenti, simulatori di surf e gli scivoli per tappeti Whizzard.

Fuori Abu Samra, lo Zulal Wellness Resort è destinato a diventare il punto di riferimento dedicato al benessere di tutto il Paese e il primo wellness resort della regione. La struttura, che aprirà parzialmente verso la fine del 2020 per poi aprire completamente all’inizio del 2021, si trova nella parte nord del Qatar e offrirà trattamenti e servizi per famiglie che hanno voglia di sole o coppie che desiderano una fuga tra le dune arabe.