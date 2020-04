Qatar Airways, voli di rimpatrio in attesa della ripresa

In attesa di riprendere almeno una parte dei suoi voli durante il mese di maggio, Qatar Airways nelle ultime settimane ha riportato a casa più di un milione di persone, oltre ad aver trasportato più di 70mila tonnellate di attrezzature mediche e aiuti umanitari.

La compagnia in Italia continua a dare la possibilità, agli italiani bloccati all’estero, di ricongiungersi con i propri cari tramite l’aeroporto di Roma Fiumicino. Qatar Airways, che ha riadattato temporaneamente i propri servizi, continua a operare con una frequenza di 4 volte alla settimana.

In particolare, il vettore ha aiutato a rimpatriare oltre 45mila passeggeri in Francia, 70mila in Germania e oltre 100mila nel Regno Unito. La richiesta di aiutare a rimpatriare i cittadini bloccati ha visto Qatar Airways volare verso nuove destinazioni come Brisbane, Christchurch e Toronto. Attualmente, il vettore continua a operare circa 60 voli di linea al giorno verso 40 destinazioni e sta lavorando a stretto contatto con le ambasciate di tutto il mondo per organizzare charter per il rimpatrio dei cittadini bloccati.

«Tutto il team di Qatar Airways ha lavorato duramente nelle ultime settimane per riportare a casa le persone bloccate all’estero. Abbiamo anche introdotto un sistema di differimento dello stipendio dei dipendenti, che la società accrediterà il più presto possibile quando le circostanze lo permetteranno», ha detto l’ad del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker.