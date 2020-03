Qatar Airways, voli di rimpatrio e nuova rotta per Brisbane

Qatar Airways sta espandendo le proprie operazioni verso l’Australia per aiutare, in questo difficile momento, i passeggeri bloccati a rientrare nel proprio Paese.

La compagnia aerea ha aggiunto circa 48mila posti a sedere per aiutare più persone possibile a ricongiungersi con i propri cari. Oltre all’introduzione del servizio giornaliero per Brisbane, i voli operati riguardano nello specifico:

•doppio servizio giornaliero per Perth (Airbus A380 e Boeing 777-300Er);

•doppio servizio giornaliero per Melbourne (Airbus A350-1000 e Boeing 777-300Er);

•triplo servizio giornaliero per Sydney (Airbus A350-1000 e Boeing 777-300Er).

«Siamo grati al governo australiano, agli aeroporti e al personale per il loro sostegno nell’aiutarci a garantire altri voli per riportare a casa le persone e, in particolare, per l’introduzione dei voli per Brisbane. Continuiamo a operare circa 150 voli giornalieri verso più di 70 città in tutto il mondo. A volte i governi mettono in atto restrizioni che ci impediscono di volare in un determinato Paese. Stiamo lavorando a stretto contatto con i governi di tutto il mondo e, ove possibile, ripristineremo o aggiungeremo ulteriori collegamenti», ha dichiarato l’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker.