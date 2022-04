Qatar Airways vara il programma per ridurre le emissioni di CO2













Qatar Airways ha lanciato il nuovo programma volontario per la compensazione del carbonio. Si tratta di un’iniziativa che permetterà ai clienti, aziendali e commerciali, di compensare o ridurre le proprie emissioni di carbonio attraverso un portale web dedicato, in qualsiasi momento, prima o dopo un volo.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group chief executive, ha commentato: «Costruire un’industria dell’aviazione sostenibile a lungo termine richiede sforzi coordinati e le aziende giocano un ruolo importante nella definizione di viaggi aerei più ecologici e sostenibili. Siamo felici di fornire un’opportunità ai nostri clienti per compensare volontariamente la carbon footprint relativa ai viaggi d’affari attraverso progetti riconosciuti, che siano in grado di aiutare sia le comunità che l’ambiente, e li incoraggiamo a rendere la compensazione del carbonio parte dei loro obiettivi».

Costruito attraverso una partnership con l’International Air Transport Association (Iata), il programma fornisce ai clienti di Qatar Airways una soluzione ambientale personalizzata, offrendo la garanzia che i crediti acquistati per compensare le emissioni provengano da progetti che forniscono riduzioni di carbonio verificate, oltre a più ampi benefici ambientali e sociali.

Il progetto, inoltre, utilizza la pratica del settore Iata per il calcolo delle emissioni di CO2, ed è stato ideato per semplificare il processo per i clienti, offrendo loro soluzioni innovative per implementare il loro impegno relativo al cambiamento climatico.