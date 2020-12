Qatar Airways torna a volare dall’Italia alle Seychelles

Qatar Airways riapre le rotte da Milano Malpensa e Roma Fiumicino – via Doha – per l’arcipelago delle Seychelles.

Dopo un lungo periodo di lockdown, le Seychelles si sono riaperte al turismo. A partire dal 15 dicembre è possibile usufruire dei collegamenti Qatar Airways, ovvero tre voli settimanali disponibili ogni martedì, giovedì e sabato, operati da un Airbus A319 con 8 posti in Business Class e 102 posti in Economy.

In sinergia con Seychelles Tourism Board la compagnia intende contribuire alla valorizzazione e promozione della meta ai viaggiatori italiani, oltre a supportare la crescita del turismo di questa splendida località. Nasce da questa volontà il webinar dedicato alle agenzie di viaggi in programma proprio il 15 dicembre, in concomitanza con la ripartenza dei voli, per parlare insieme di strategie e novità per la ripresa dei voli leisure dall’Italia verso l’arcipelago.

Mate Hoffmann, country manager Qatar Airways Italia & Malta, ha dichiarato: «Con l’attenuazione delle restrizioni di viaggio, stiamo iniziando a vedere gli inizi di una ripresa dei viaggi internazionali per motivi di piacere e turismo. Siamo quindi lieti di riprendere i nostri voli per le splendide isole Seychelles, con splendide spiagge di sabbia bianca, mare incontaminato e foreste affascinanti. Siamo sicuri che questo paradiso sarà un’opzione molto popolare per i passeggeri che potranno godersi una vacanza memorabile, anche sfruttando l’inizio della stagione invernale».

Monette Rose, direttrice Seychelles Tourism Board Italia, ha aggiunto: «Siamo felici di vedere la ripresa dei collegamenti aerei di Qatar Airways per le Seychelles. Abbiamo da poco lanciato la campagna “Experience Seychelles: our home, your sanctuary” per incoraggiare i visitatori a vivere l’esperienza unica che offre una vacanza alle Seychelles, nell’armonia che la natura incontaminata regala».

I viaggiatori di Qatar Airways provenienti dall’Africa possono ora usufruire di nuove franchigie bagaglio che vanno da 46 kg per la classe Economy suddivisa in due pezzi e 64 kg suddivisi in due pezzi in classe Business.