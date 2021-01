Qatar Airways testerà Iata Travel Pass sulla rotta Doha-Istanbul













Come già annunciato nei giorni precedenti, Qatar Airways sarà tra le prime compagnie aeree al mondo – e la prima del Medio Oriente – a iniziare la sperimentazione dell’app mobile Iata Travel Pass a partire da marzo 2021. La prova giocherà un ruolo importante nella prospettiva della compagnia di offrire ai suoi passeggeri un’esperienza di viaggio ancora più sicura.

La prima fase di test del “passaporto digitale” sarà condotta sulla rotta della compagnia da Doha a Istanbul, consentendo ai passeggeri di ricevere i risultati del test Covid-19 e verificare che siano idonei a effettuare il proprio viaggio. Permetterà anche ai viaggiatori di condividere in modo sicuro il loro status verificato di “OK to Travel”, anche prima del loro arrivo in aeroporto. Iata Travel Pass fornirà anche informazioni aggiornate sui regolamenti sanitari Covid-19, aiutando i viaggiatori a garantire che vengano rispettati i più recenti requisiti di ingresso del governo del paese di destinazione.

«Siamo determinati a garantire che Qatar Airways diventi la prima compagnia aerea del Medio Oriente a iniziare a testare l’innovativa tecnologia Iata Travel Pass – ha detto l’amministratore delegato della compagnia aerea, Akbar Al Baker – che agisce effettivamente come un passaporto digitale per i viaggiatori ed è un ulteriore strumento nella nostra lotta contro la diffusione del Covid-19. Speriamo che, investendo in questa tecnologia, saremo in grado di incoraggiare ulteriormente i passeggeri di tutto il mondo ad avere maggiore fiducia nella sicurezza dei viaggi aerei e iniziare a pianificare viaggi futuri nei prossimi mesi».

Per Alexandre de Juniac, direttore generale e amministratore delegato di Iata: «Qatar Airways sta mostrando la sua leadership nel settore. Iata Travel Pass verificherà i test o le credenziali di vaccinazione dei viaggiatori, che è la chiave per sbloccare i viaggi senza misure di quarantena. La prova del passaporto digitale di Qatar Airways ci aiuterà a costruire la fiducia tra i governi e i viaggiatori e ci aiuterà anche a dimostrare che gli standard globali dell’Icao per i passaporti digitali funzionano. E metterà in evidenza la necessità per i governi di accelerare il loro lavoro con l’industria per sviluppare standard globali per i certificati sanitari, un fattore critico per ricollegare il mondo in modo sicuro».