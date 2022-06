Qatar Airways sigla un accordo di codeshare con Airlink













Qatar Airways e Airlink hanno firmato un accordo di codeshare per offrire ai viaggiatori più servizi e un maggior numero di collegamenti tra 45 destinazioni in 13 Paesi dell’Africa meridionale e il resto del mondo.

Grazie a questa intesa, i viaggiatori potranno acquistare voli in coincidenza con entrambe le compagnie aeree utilizzando un’unica prenotazione, con un’esperienza di biglietteria, check in, imbarco e controllo bagagli senza interruzioni.

La partnership consentirà ai clienti di prenotare destinazioni popolari negli Stati Uniti come New York e Dallas, città europee come Londra, Copenaghen e Barcellona e molte destinazioni in Asia come Manila, Giacarta e Cebu.

I nuovi voli in codeshare sono disponibili per la vendita e inizieranno a viaggiare il 6 luglio 2022, previa approvazione del governo.

Akbar al Baker, amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, ha dichiarato: «L’espansione del nostro network con Airlink offre ai nostri clienti una maggiore scelta di destinazioni e voli, che speriamo contribuisca alla rapida ripresa dei viaggi, che svolgono un ruolo così importante nelle economie dei Paesi dell’Africa meridionale».

L’amministratore delegato di Airlink, Rodger Foster, ha aggiunto: «Questo sviluppo è una conferma dell’importanza di Airlink nel fornire accesso aereo all’intera regione attraverso la nostra vasta rete di destinazioni che, se considerata insieme alla portata globale di Qatar Airways, crea opportunità di collegamenti senza precedenti».