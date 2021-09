Qatar Airways sigla un accordo con Sabre e spinge su Ndc













Sabre Corporation e Qatar Airways stanno finalizzando un nuovo accordo di distribuzione. Il processo di implementazione consentirà la distribuzione delle offerte Ndc create dal vettore qatariota con un’operatività end-to-end omogenea e integrata con il workflow già in essere delle agenzie di viaggi.

«Oggi è necessario un nuovo approccio al retailing per poter rispondere ai servizi personalizzati e a una maggiore flessibilità che i viaggiatori ormai si aspettano – ha affermato Roshan Mendis, chief commercial officer di Sabre Travel Solutions – La collaborazione sarà fondamentale per la ripresa del settore dei viaggi, ecco perché sono orgoglioso del fatto che stiamo finalizzando un accordo sostenibile e a lungo termine con Qatar Airways che apporterà benefici a tutti i player dell’ecosistema dei viaggi».

La tecnologia di Sabre vuole consentire a Qatar Airways di commercializzare e vendere in modo efficace la sua vasta gamma di tariffe in tutto il mondo, usufruendo di un marketplace fatto di più di 425mila agenti di viaggi e con oltre 120 miliardi di dollari di spesa generata.

«Lavorare in collaborazione è fondamentale per la nostra reputazione di partner commerciale affidabile, sia per i clienti che volano con Qatar Airways che per le agenzie di viaggi che li assistono – ha dichiarato Thierry Antinori, chief commercial officer della compagnia aerea del Qatar – Con la ripresa dei viaggi internazionali, il panorama del settore è diventato estremamente complesso e desideriamo evitare di aggiungere ulteriori ostacoli come sovrattasse, restrizioni o soluzioni tecniche inefficienti per focalizzarci invece sull’implementazione di nuove offerte di prodotti basati su Ndc. Per questo motivo concentriamo i nostri sforzi nel fornire un’esperienza di acquisto omogenea attraverso tutti i canali per soddisfare le aspettative dei nostri viaggiatori e promuovere il successo delle agenzie nostre partner».