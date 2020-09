Qatar Airways, ritornano i voli per Mogadiscio

Qatar Airways riattiva i servizi per Mogadiscio, con tre frequenze settimanali a partire dal 6 settembre. Il servizio per la capitale della Somalia sarà operato da un Airbus A320 con 12 posti in Business Class e 120 in Economy.

I voli per Mogadiscio saranno serviti via Gibuti, collegamento ripristinato il mese scorso. La compagnia opererà da settembre, con l’aggiunta di Mogadiscio, 40 voli settimanali verso il continente africano e verso nove destinazioni: Addis Abeba, Dar es Salaam, Gibuti, Kigali, Kilimanjaro, Nairobi, Tunisi, Zanzibar, e Mogadiscio.

«Siamo lieti di riprendere i servizi per la capitale della Somalia. Mogadiscio è considerata la città più popolosa della Somalia e con i nostri voli, i passeggeri potranno approfittare dell’ampio network di Qatar Airways, volando via Doha e il nostro hub, l’Hamad International Airport, che è stato recentemente votato il miglior aeroporto del Medio Oriente», ha detto il numero uno del vettore, Akbar Al Baker.

Dall’inizio della pandemia la rete di Qatar Airways non è mai scesa al di sotto di 30 destinazioni. Attualmente, la compagnia ha ripristinato il suo network a più di 550 voli settimanali verso oltre 85 destinazioni.