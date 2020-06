Qatar Airways ripristina le operazioni su Venezia

Torna a ingrandirsi il network mondiale di Qatar Airways che, oltre ad arrivare a operare 170 voli settimanali verso più di 40 destinazioni, nelle prossime settimane vedrà la ripresa anche dei collegamenti da e per Venezia Marco Polo (a partire dal 15 luglio).

Venezia sarà così il terzo gateway italiano della compagnia a ripristinare le operazioni, dopo Milano Malpensa e Roma Fiumicino, hub dai quali verranno incrementate le frequenze dal 13 giugno fino a diventare giornaliere. Inoltre, la compagnia di Doha ha annunciato la ripresa delle operazioni su Bangkok, Barcellona, Islamabad, Karachi, Lahore, Peshawar e Singapore. Mentre le prossime destinazioni che verranno rilanciate a breve saranno Dar es Salaam, Tunisi e Dublino, con una frequenza giornaliera.

“Garantendo un network globale che non è mai stato inferiore a 30 destinazioni – si legge in una nota del vettore – Qatar Airways ha guidato il settore in questo momento sfidante diventando il più grande a livello internazionale in termini di capacità, passeggeri e km percorsi. Questo ha permesso alla compagnia di fare preziosa esperienza su come trasportare i passeggeri in maniera sicura e affidabile in periodi incerti, soprattutto in confronto a quelle compagnie che hanno completamente bloccato le operazioni”.