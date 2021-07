Qatar Airways riprende i voli da Doha a Phuket













Qatar Airways ha ripreso i voli per Phuket, dopo che l’isola thailandese ha riaperto i confini per accogliere i turisti internazionali completamente vaccinati. La compagnia aerea effettua quattro voli settimanali tra Doha e Phuket serviti da un Airbus A350, offrendo 36 posti in Business Class e 247 in Economy Class.

Oltre ai suoi 12 voli settimanali per Bangkok, dunque, Qatar Airways opererà un totale di 16 voli settimanali per la Thailandia, fornendo una connettività e una continuità per i passeggeri che viaggiano dall’Europa, dal Medio Oriente e dagli Stati Uniti attraverso l’aeroporto internazionale di Hamad.

L’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: «Con la ripresa dei voli per Phuket, segniamo una tappa importante nella ripresa del turismo internazionale. Abbiamo guidato l’industria, stabilendoci come punto di riferimento per la sicurezza, l’innovazione e il servizio clienti durante la pandemia. Sappiamo che molti dei nostri clienti sono entusiasti di tornare a volare e di visitare alcune delle loro destinazioni preferite come Phuket. Famosa per le sue numerose spiagge esotiche, l’atmosfera familiare, le acque turchesi e la deliziosa cucina locale, l’isola è una destinazione ideale per una fuga estiva».

Il governatore dell’Autorità per il Turismo della Thailandia (Tat), Yuthasak Supasorn, ha aggiunto: «È estremamente incoraggiante vedere vettori leader a livello mondiale come Qatar Airways tornare a Phuket nel momento stesso in cui la destinazione riapre, e farlo con fiducia, come si può vedere nella programmazione di più voli settimanali. È un’indicazione meravigliosa della popolarità di Phuket tra i turisti internazionali».