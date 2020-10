Qatar Airways riprende i 19 voli settimanali per il Sudafrica

Qatar Airways torna a volare verso tre destinazioni chiave in Sudafrica: Città del Capo, Durban e Johannesburg dal 3 ottobre. I servizi saranno operati dagli Airbus A350 e Boeing 787 a basso consumo di carburante.

Con l’aggiunta di 19 voli settimanali per questo Paese, Qatar Airways opererà un totale di 63 voli settimanali verso 17 destinazioni in tutto il continente, tra cui Accra, Addis Abeba, Dar es Salaam, Gibuti, Entebbe, Kigali, Kilimanjaro, Lagos, Maputo, Mogadiscio, Nairobi, Tunisi, Windhoek e Zanzibar.

«Siamo lieti di riprendere i voli per il Sudafrica, espandendo ulteriormente il nostro network nella regione – ha dichiarato Akbar Al Baker, amministratore delegato del gruppo Qatar Airways – Sappiamo che molti passeggeri in tutto il mondo e in Sudafrica attendono con ansia la ripresa dei voli internazionali di linea e non vediamo l’ora di aiutarli a ricongiungersi con le loro famiglie e i loro cari. Qatar Airways ha lavorato a stretto contatto con il governo sudafricano durante tutta questa crisi operando 28 voli charter speciali per aiutare a riportare a casa oltre 11.500 sudafricani e viaggiatori internazionali. Abbiamo dimostrato costante affidabilità nei confronti dei nostri clienti, tramite politiche di viaggio flessibili, procedure di sicurezza complete e il continuo impegno per la sostenibilità. La compagnia aerea opera attualmente oltre 650 voli settimanali verso più di 90 destinazioni in tutto il mondo, tra cui 27 destinazioni in Asia-Pacifico, 31 in Europa, 12 in Medio Oriente e nove in Nord America».

Dall’inizio della pandemia, il network di Qatar Airways non è mai sceso sotto le 30 destinazioni con servizi continui verso i cinque continenti. L’investimento strategico della compagnia aerea in una varietà di bimotore a basso consumo di carburante, tra cui la più grande flotta di aerei Airbus A350, ha permesso di continuare a volare, posizionando perfettamente il vettore come guida nella ripresa sostenibile dei viaggi internazionali.