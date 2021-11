Qatar Airways riporta l’Airbus A380 sui voli per l’Europa













Nei giorni scorsi, un Airbus A380 di Qatar Airways ha ripreso il volo per la prima volta dopo oltre 18 mesi di fermo causa covid, partendo dall’aereo dall’aeroporto internazionale di Doha (DIA) e atterrando all’aeroporto internazionale di Hamad (HIA), dopo che la compagnia aerea ha preso la decisione di rimettere in funzione la flotta per far fronte alla necessità di una maggiore capienza in volo.

Si prevede che almeno cinque dei 10 aeromobili A380 della compagnia aerea saranno rimessi in servizio temporaneamente nelle prossime settimane per supportare la capienza della flotta sulle principali rotte invernali, tra cui Londra Heathrow (LHR) e Parigi (CDG), dal 15 dicembre 2021.

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar sta attualmente affrontando limitazioni a causa della recente messa a terra di diciannove Airbus A350, dovuta a un deterioramento che colpisce la superficie dell’aeromobile sotto la vernice e richiesta dall’Autorità per l’aviazione civile del Qatar (QCAA).

La compagnia aerea ha anche recentemente reintrodotto un certo numero di A330 a seguito di un continuo aumento dei requisiti di capienza, dovuti all’allentamento delle restrizioni di viaggio e all’imminente periodo di picco delle vacanze invernali, che si prevede vedrà un ritorno ai livelli pre-COVID.

L’amministratore delegato del Qatar Airways Group, Akbar Al Baker, ha dichiarato: «La recente messa a terra di diciannove A350 non ci ha lasciato altra alternativa che riportare temporaneamente parte della nostra flotta di A380 sulle principali rotte invernali. Stiamo infatti affrontando un problema legato all’usura accelerata della superficie della fusoliera sotto la vernice, che rimane ancora una questione irrisolta tra Qatar Airways e il produttore e la cui causa è ancora da capire. Questa difficile decisione riflette la gravità del problema dell’A350 e intende essere una misura a breve termine per aiutarci a bilanciare le nostre esigenze commerciali. Non significa una reintroduzione permanente della nostra flotta di A380, che all’inizio della pandemia di Covid-19 avevamo messo da parte a favore di velivoli bimotore più efficienti dal punto di vista dei consumi».

«Una delle più grandi risorse di Qatar Airways – ha aggiunto Al Baker – è la nostra flotta altamente flessibile di aeromobili diversificati. Ciò significa che non dipendiamo da un tipo di aeromobile specifico e questo ci consente di bilanciare le nostre esigenze commerciali con le nostre responsabilità di mantenere sempre una flotta ecologicamente sostenibile. Guardando al futuro, rimaniamo impegnati nel trovare soluzioni alternative per supportare la domanda dei clienti e mantenere i più alti livelli di sostenibilità e customer experience per i nostri passeggeri. Continueremo a chiedere ad Airbus di dare priorità alle proprie indagini sulla causa principale del problema che interessa i nostri A350, così che possa proporre quanto prima una soluzione».

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire la sua rete, che attualmente conta oltre 140 destinazioni. Con l’aggiunta di più frequenze nei principali hub, Qatar Airways offre una connettività ottimale ai propri passeggeri, senza soluzione di continuità.