Qatar Airways riattiva i voli per la Nigeria

Ripresa quasi a regime per Qatar Airways che attualmente conta una rete di oltre 650 voli settimanali verso più di 85 destinazioni in tutto il mondo, tra cui 27 destinazioni in Asia-Pacifico, 32 in Europa e nove in Nord America, come Guangzhou, Houston, Kuala Lumpur, Londra e New York.

E in questi giorni la compagnia qatarina ha annunciato la riattivazione dei servizi per l’aeroporto internazionale di Murtala Muhammed (Los) di Lagos, Nigeria, a partire dal 10 settembre 2020. Il servizio verso la più grande città dell’Africa sarà operato, quattro volte alla settimana, dal modernissimo Boeing 787 Dreamliner di Qatar Airways con 22 posti in Business Class e 232 posti in Economy Class. Dall’Italia la destinazione è raggiungibile dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa via Doha.

La compagnia opererà in totale da settembre, con l’aggiunta di Mogadiscio, 44 voli settimanali verso il continente africano e verso dieci destinazioni: Addis Abeba, Dar es Salaam, Gibuti, Kigali, Kilimanjaro, Nairobi, Tunisi, Zanzibar, Mogadiscio, e Lagos.

I passeggeri di Qatar Airways che viaggiano da Lagos possono usufruire di opzioni di viaggio più flessibili con collegamenti in connessione attraverso l’aeroporto l’Hamad International Airport.

«Abbiamo deciso di riprendere i servizi per Lagos e di espandere ulteriormente la nostra rete in Africa. Con la varietà della nostra flotta, composta da aeromobili a basso consumo di carburante, siamo in grado di riprendere i servizi per Lagos con aerei della giusta dimensione che ci permetteranno di rispondere rapidamente alla domanda dei passeggeri e di aumentare le frequenze», ha affermato Sua Eccellenza Akbar Al Baker, amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways.