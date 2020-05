Qatar Airways riattiva i voli da Milano Malpensa

Non solo Fiumicino. Qatar Airways annuncia l’avvia di una fase di graduale ripresa ed espansione del network con il ripristino dal 20 maggio dei voli da Milano Malpensa con tre frequenze settimanali, che vanno ad aggiungersi ai quattro collegamenti operati da Roma già da aprile.

«Durante tutta questa crisi i passeggeri sono stati la priorità – afferma l’amministratore delegato Akbar Al Baker – Abbiamo implementato pratiche igieniche e politiche commerciali che consentono ai clienti di prenotare e viaggiare con fiducia».

Per quanto riguarda le evoluzioni future della domanda, Qatar Airways ha sviluppato una serie di ipotesi. In linea generale, l’aspettativa è che i viaggi a breve raggio riprenderanno per primi, gli affari tra le grandi città del mondo si intensificheranno in modo più graduale e ci sarà una tendenza alle visite a familiari e amici dopo mesi di isolamento.

La compagnia, spiega in una nota, “sfrutterà al meglio la varietà della propria flotta, con la diversità di dimensioni degli aeromobili, per garantire il miglior adattamento alla domanda su ogni rotta pianificata”.

Entro la fine di giugno, l’obiettivo è di avere 80 destinazioni nel programma, di cui 23 in Europa, 4 nelle Americhe, 20 in Medio Oriente/Africa e 33 in Asia/Pacifico.

“La graduale espansione – anticipa il vettore – si concentrerà inizialmente sul rafforzamento dei collegamenti tra l’hub della compagnia a Doha e gli hub globali delle compagnie aeree partner in tutto il mondo, tra cui Londra, Chicago, Dallas e Hong Kong, oltre alla riapertura di molte importanti destinazioni business e leisure come Madrid e Mumbai”.