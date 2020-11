Qatar Airways rafforza i collegamenti con la Nigeria

Qatar Airways dal 27 novembre 2020 attiverà tre voli settimanali per Abuja, Nigeria, via Lagos. La capitale della Nigeria diventa la sesta nuova destinazione annunciata dalla compagnia dall’inizio della pandemia. Il servizio per Abuja sarà effettuato con il modernissimo Boeing 787 Dreamliner, con 22 posti in Business Class e 232 posti in Economy Class.

«Siamo lieti di lanciare nuovi voli verso la capitale della Nigeria. Con la forte diaspora nigeriana in Europa, Stati Uniti e Regno Unito, siamo entusiasti di volare verso Abuja, i cui voli si aggiungono a quelli già esistenti per Lagos partiti nel 2007», ha dichiarato l’ad del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker.

Con voli verso più di 85 destinazioni in Asia-Pacifico, Europa, Medio Oriente e Nord America, i passeggeri che desiderano viaggiare da o verso la Nigeria possono ora godere di una connessione diretta attraverso l’aeroporto internazionale di Hamad.

Entro la metà di dicembre, Qatar Airways opererà con oltre 65 voli settimanali verso 20 destinazioni in Africa, tra cui Accra, Addis Abeba, Città del Capo, Casablanca, Dar es Salaam, Gibuti, Durban, Entebbe, Johannesburg, Kigali, Kilimanjaro, Lagos, Luanda, Maputo, Mogadiscio, Nairobi, Seychelles, Tunisi e Zanzibar.

In linea con l’espansione delle operazioni della compagnia aerea in tutta l’Africa, i passeggeri possono usufruire di un tocco di ospitalità africana a bordo grazie alla presenza di personale di cabina multiculturale, che comprende più di 30 nazionalità africane. Inoltre, i passeggeri di tutta la rete possono anche godersi una varietà di film africani, spettacoli televisivi e musica su Oryx One, il sistema di intrattenimento a bordo di Qatar Airways.

I viaggiatori di Qatar Airways provenienti dall’Africa possono ora godere di nuove franchigie di bagaglio che vanno dai 46 kg per la classe Economy suddivisa in due pezzi e dai 64 kg suddivisi in due pezzi in classe Business. Questa iniziativa è stata pensata per offrire ai passeggeri maggiore flessibilità e comfort a bordo di Qatar Airways.