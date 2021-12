Qatar Airways, raffica di premi agli Apex-Ifsa Awards













Incetta di premi per Qatar Airways agli Apex/Ifsa Awards. Il vettore, si è guadagnato il titolo di compagnia aerea “World Class” e “2022 Five Star Global Airline“, oltre ad essersi qualificata in cima agli i Apex Passenger Choice Awards nelle categorie Best Food & Beverage e Best Seat Comfort.

Ad essere premiate, la “qualità e gestione dei dettagli, lo spazio dedicato ai posti a sedere e innovazione nell’esperienza degli ospiti”, nonché il “servizio eccezionale, le presentazioni dei piatti e il design distintivo”.

Nell’ambito dell’Apex Official Airline Ratings, il primo programma di valutazione delle compagnie aeree basato esclusivamente sul feedback dei passeggeri certificati, Apex ha certificato quasi un milione di voli valutati dai passeggeri di quasi 600 compagnie aeree di tutto il mondo utilizzando una scala a cinque stelle.

A questi passeggeri è stata anche data l’opportunità di fornire valutazioni anonime relativamente a diverse sottocategorie, tra cui Seat Comfort e Food & Beverage, per identificare i vincitori dell’APEX Passenger Choice Award.

Il rating “World Class” ha l’obiettivo di riconoscere l’eccellenza in base ad un ventaglio di parametri diversi, e di elementi come sicurezza, benessere a bordo, sostenibilità, spazio e comfort. Le compagnie aeree che vogliono ricevere tale riconoscimento si sottopongono a controlli approfonditi da parte di professionisti del settore che valutano ogni aspetto dell’esperienza degli ospiti su diversi voli, in diverse classi.

Akbar Al Baker, chief executive di Qatar Airways Group, ha dichiarato: «Considerato il nostro costante impegno nel fornire l’eccellenza a cinque stelle a tutti i passeggeri, siamo onorati di essere stati nominati tra le prime compagnie aeree di ‘World Class’, nonché di essere stati premiati come “2022 Five Star Global Airline” da APEX Official Airline Ratings. Siamo grati che l’industria e i nostri passeggeri riconoscano questo impegno mentre volano verso le nostre oltre 140 destinazioni in tutto il mondo. Dopo aver attraversato l’era più impegnativa nella storia dell’aviazione, questi premi testimoniano che, per Qatar Airways, i passeggeri sono sempre al primo posto. Abbiamo garantito la massima sicurezza offrendo allo stesso tempo un servizio a cinque stelle, per cui Qatar Airways è rinomata (…) questi riconoscimenti sono una testimonianza di questo nostro impegno affinchè i passeggeri possano sempre fare affidamento su di noi».