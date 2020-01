Qatar Airways, raffica di nuove rotte sul lungo raggio

Qatar Airways inaugura il 2020 con l’ampliamento della propria offerta con 8 nuove destinazioni che entreranno a far parte del proprio network. L’annuncio è avvenuto nel contesto dell’inaugurazione del Kuwait Aviation Show, in occasione del quale la compagnia ha anche esposto l’Airbus A350-1000 e il Gulfstream G500, due degli aerei più moderni e all’avanguardia della propria flotta.

«Il Kuwait Aviation Show è l’occasione perfetta per noi di inaugurare il nuovo anno e svelare alcuni dei nostri piani per il 2020. Otto nuove destinazioni si aggiungeranno al nostro network quest’anno, oltre ai gateway di Santorini, Grecia, Dubrovnik, Croazia, e Osaka, Giappone. Con queste nuove rotte, le nostre operazioni si estenderanno a 177 destinazioni in tutto il mondo, rafforzando la nostra posizione di una delle compagnie aeree con più connessioni al mondo. Questo ci assicura di poter continuare a fornire ai nostri passeggeri maggiori opzioni e flessibilità nella pianificazione dei loro viaggi d’affari e di piacere», ha affermato Akbar Al Baker, amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways.

Nello specifico:

Cebu, Filippine – tre voli settimanali (a partire dall’8 aprile 2020)

Siem Reap, Cambogia – cinque voli settimanali (a partire dal 16 novembre 2020)

Accra, Ghana – voli giornalieri (dal 15 aprile 2020)

Luanda, Angola – quattro voli settimanali (dal 14 ottobre 2020)

Trabzon, Turchia – tre voli settimanali (a partire dal 20 maggio 2020)

Nur-Sultan, Kazakistan – due voli settimanali (inizio 30 marzo 2020)

Almaty, Kazakistan – due voli settimanali a partire dal 1° aprile 2020, con un aumento a quattro voli settimanali a partire dal 25 maggio 2020

Lione, Francia – cinque voli settimanali (inizio 23 giugno 2020)