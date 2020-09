Qatar Airways, quattro voli settimanali per il Ghana dal 29 settembre

Qatar Airways dal 29 settembre 2020 opererà quattro voli settimanali per Accra, Ghana via Lagos, che diventa la quarta nuova destinazione lanciata dal vettore dall’inizio della pandemia. Il servizio di Accra sarà operato dal Boeing 787 Dreamliner con 22 posti in Business Class e 232 posti in Economy Class.

«Siamo lieti di lanciare voli verso la capitale del Ghana, una delle economie in più rapida crescita della regione, famosa per l’ospitalità locale e per le esportazioni agricole molto ricercate – ha dichiarato Akbar Al Baker, ad del Gruppo Qatar Airways – Abbiamo annunciato la nostra intenzione di lanciare i voli per Accra nel gennaio 2020 e, sebbene la pandemia abbia leggermente ritardato questi piani, non ci ha impedito di adempiere al nostro impegno nei confronti dei passeggeri del Ghana e in tutto il mondo. Con la forte diaspora ghanese, soprattutto in Europa, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, siamo grati al governo del Ghana per il sostegno che ci ha dato nell’aiutarci a lanciare questi voli, offrendoci l’opportunità di riunire famiglie e amici con i propri cari, e sostenere la ripresa del turismo e del commercio nella regione».

Con voli verso più di 28 destinazioni in Asia-Pacifico, 31 in Europa, 12 in Medio Oriente e 9 in Nordamerica, i passeggeri che desiderano viaggiare da o verso il Ghana possono ora godere di molteplici connessioni per raggiungere un significativo numero di destinazioni attraverso l’aeroporto internazionale di Hamad.

Entro la metà di ottobre, Qatar Airways opererà 46 voli settimanali verso 14 destinazioni in Africa, tra cui Addis Abeba, Dar es Salaam, Gibuti, Entebbe, Kigali, Kilimanjaro, Lagos, Mogadiscio, Nairobi, Seychelles, Tunisi, Windhoek e Zanzibar.

Le misure di sicurezza a bordo di Qatar Airways per i passeggeri e il personale di cabina comprendono la fornitura di dispositivi di protezione individuale (Dpi) per il personale di bordo e di un kit di protezione gratuito e di visiere monouso per i passeggeri. I passeggeri della Business Class su aeromobili equipaggiati con Qsuite possono godere del massimo livello di privacy, comprese le pareti divisorie scorrevoli e la possibilità di utilizzare l’indicatore “Non disturbare”. Qsuite è disponibile sui voli verso più di 30 destinazioni, tra cui Londra, Parigi e Francoforte.

Per offrire ai passeggeri maggiore scelta e tranquillità in fase di pianificazione di viaggio Qatar Airways ha inoltre modificato la propria policy di prenotazione Travel with Confidence valida sulle prenotazioni entro il 30 settembre. La compagnia consentirà ai passeggeri un numero illimitato di cambi di data, e di modificare la loro destinazione tutte le volte che ne avranno bisogno, a patto che si trovi entro 5.000 miglia da quella originale. Qatar Airways non applicherà alcuna differenza di prezzo per i viaggi prima del 31 dicembre 2020, dopo di che si applicheranno le regole tariffarie. Tutti i biglietti prenotati entro il 30 settembre per viaggi fino al 31 dicembre 2020 saranno validi per due anni dalla data di emissione.

La sede e l’hub di Qatar Airways, l’aeroporto internazionale di Hamad, ha implementato rigorose procedure di pulizia e ha applicato misure di distanziamento sociale in tutti i suoi terminal. I punti di contatto con i passeggeri vengono igienizzati ogni 10-15 minuti e i cancelli d’imbarco e i banchi dei gate degli autobus vengono puliti dopo ogni volo. Inoltre, i disinfettanti per le mani sono forniti presso i punti di controllo dell’immigrazione e di sicurezza.