Qatar Airways, Qmiles ridotte fino al 49% per prenotare voli premio

Il Privilege Club di Qatar Airways ha ridotto il numero di Qmiles necessarie per prenotare voli premio fino al 49%. L’iniziativa fa parte del processo di trasformazione attualmente in corso, volto a fornire maggiori e migliori ricompense ai soci del club.

Il numero di Qmiles del Privilege Club utili per poter usufruire di voli a prezzi vantaggiosi sarà ridotto per tutti i soci che viaggiano con Qatar Airways, attraverso l’Aeroporto Internazionale di Hamad, così come per quelli che viaggiano da o per Doha verso l’Africa, le Americhe, l’Asia, l’Europa e l’Oceania.

Anche i soci del Privilege Club che prenotano biglietti premio flexi – che richiedono il doppio del numero di Qmiles rispetto ai regolari voli premio – beneficeranno di queste riduzioni. I soci possono, inoltre, utilizzare il Qcalculator del Privilege Club per conoscere il numero di Qmiles necessarie per i voli premio verso la loro rotta preferita e per la scelta della cabina.

In Business Class, i voli premio da San Paolo (Gru) a Tokyo (Hnd) sono ridotti del 49% da 391mila a 200mila Qmiles; da Auckland (Akl) a Los Angeles (Lax) del 45% da 434mila a 240mila; da Parigi (Cdg) a Bangkok (Bkk) del 40% da 251mila a 150mila; da Doha (Doh) a Londra (Lhr) del 26% da 116mila a 86mila. In Economy Class, i voli premio da Mumbai (Bom) a New York (Jfk) sono ridotti del 39% da 131.500 a 80mila Qmiles.

Thierry Antinori, chief commercial officer di Qatar Airways, ha dichiarato: «Questo passo fa parte di una più ampia trasformazione del nostro programma di fidelizzazione che quest’anno ha visto una serie di miglioramenti, con cambiamenti ancora più entusiasmanti previsti nei prossimi mesi. Il nostro obietivo è stabilirci come il programma fedeltà leader tra le compagnie aeree nel Medio Oriente e tra i migliori nel mondo».