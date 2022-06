Qatar Airways, profitti record di 1,54 miliardi di dollari













Qatar Airways Group celebra il 25° anniversario di attività con la sua più solida performance finanziaria. Nell’anno fiscale 2021/22 registra un utile del 200%, superiore al suo massimo storico annuale. Un profitto record per il vettore, ma anche rispetto a tutte le altre compagnie aeree che hanno pubblicato i risultati finanziari per questo anno fiscale. Il Gruppo Qatar Airways ha registrato un utile netto record di 1,54 miliardi di dollari.

Nel periodo più difficile per il settore aereo, la compagnia attribuisce tali risultati positivi alla sua agilità e alla sua strategia di successo, concentrata sulle esigenze dei clienti e sulle opportunità di mercato in evoluzione, oltre che all’efficienza e all’impegno dei dipendenti della compagnia in tutto il mondo.

«Qatar Airways ha dimostrato di avere un ruolo solido nel settore dell’aviazione e questi risultati sono una chiara indicazione delle solide basi del Gruppo – ha dichiarato il ministro dell’Energia e Qatar Airways Group Chairman, Saad Bin Sharida Al-Kaabi – A fronte degli eventi del periodo precedente, sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti quest’anno e del modo in cui il Gruppo ha risposto prontamente alle sfide».

Le entrate complessive sono aumentate di oltre 14.4 miliardi di dollari, con un incremento del 78% rispetto all’anno scorso e un notevole aumento del 2% rispetto all’intero anno finanziario pre Covid (2019/2020). I ricavi dei passeggeri sono aumentati del 210% rispetto allo scorso anno, grazie alla crescita della rete di Qatar Airways, all’aumento della quota di mercato e ai maggiori ricavi unitari, per il secondo anno finanziario consecutivo. Qatar Airways ha trasportato 18,5 milioni di passeggeri, con un aumento del 218% rispetto allo scorso anno.

Qatar Airways Cargo si ha avuto una crescita dei ricavi del 25% rispetto allo scorso anno e un aumento della capacità cargo (tonnellate-chilometro disponibili) del 25% all’anno.

Il Gruppo ha generato un Ebitda Margin del 34%, pari a 4,9 miliardi di dollari (nell’anno precedente era di 3,2 miliardi.

«Quest’anno il Qatar Airways Group festeggia un quarto di secolo di storia, mantenendo una forte performance e una crescente redditività – ha aggiunto il chief executive di Qatar Airways Group, Akbar Al Baker – Il nostro impegno nell’offrire le migliori soluzioni ai passeggeri, nel mantenere i più alti livelli di sicurezza nel settore e nel guadagnare la fiducia dei nostri clienti, ci ha permesso di diventare con orgoglio la compagnia aerea preferita da milioni di viaggiatori in tutto il mondo. Abbiamo perseguito ogni opportunità commerciale e non abbiamo lasciato nulla di intentato per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti».

La compagnia di bandiera dello Stato del Qatar è cresciuta fino a raggiungere oltre 140 destinazioni nel 2021/22, aprendo nuove rotte, tra cui Abidjan, Costa d’Avorio; Lusaka, Zambia; Harare, Zimbabwe; Almaty, Kazakistan e Kano e Port Harcourt in Nigeria, oltre a riprendere i voli verso i mercati chiave in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia.