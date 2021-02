Qatar Airways, ora l’intrattenimento a bordo è 100% touch free













Qatar Airways sarà la prima compagnia aerea globale a offrire ai passeggeri la tecnologia Zero-Touch per interagire, in modalità totalmente contactless, con il sistema di intrattenimento a bordo Oryx One su tutta la flotta A350, in ottica di miglioramento delle misure di sicurezza anti Covid-19.

La tecnologia Zero-Touch, introdotta in collaborazione con il sistema Ife Thales Avant, consentirà ai passeggeri dell’Airbus di associare i loro dispositivi elettronici personali allo schermo Ife del sedile posteriore collegandosi al wifi Oryxcomms, semplicemente scansionando un codice Qr visualizzato sullo schermo.

Qatar Airways sarà anche la prima compagnia aerea in Europa, in Medio Oriente e in Nord Africa a offrire ai passeggeri, in Business ed Economy, la possibilità di collegare le loro cuffie Bluetooth personali con il sistema Ife di bordo in tutte le cabine della flotta Boeing 787-9.

L’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: «Impegnati nella lotta contro il Covid-19, vogliamo garantire i più alti standard di sicurezza e igiene a bordo dei propri aerei in ogni momento».

Oryx One, il sistema di intrattenimento a bordo di Qatar Airways, offre ai passeggeri fino a 4mila opzioni tra gli ultimi film di successo, cofanetti Tv, musica, giochi e molto altro. I passeggeri possono anche rimanere in contatto con i loro amici e familiari in tutto il mondo utilizzando il servizio wifi e gsm a bordo della compagnia aerea.