Qatar Airways, maxi ordine per il nuovo Boeing 777-8 cargo













Con il lancio del nuovo B777-8 cargo Boeing si è aggiudicato un maxi ordine di 50 aeromobili da parte di Qatar Airways, come cliente di lancio. Il colosso aeronautico Usa ha spiegato che l’ordine comprende 34 ordini fermi e 16 opzioni da parte della compagnia aerea che conta una delle più grandi flotte cargo al mondo. A prezzi di listino, il valore del maxi ordine si attesta intorno ai 20 miliardi di dollari e rappresenta una delle più grandi commesse nel settore cargo nella storia di Boeing.

L’ordine, riferisce il Gruppo, coinvolge fornitori Usa in 38 stati e sostiene 35 mila posti di lavoro, con un impatto annuale sull’economia americana calcolato in 2,6 miliardi di dollari. La prima consegna del nuovo aeromobile è stata anticipata al 2027. Il 777-8 Freighter, l’ultimo nato della famiglia dei 777X, sarà il più grande velivolo cargo bimotore dell’industria con un capacità payload identica al quella del 747-400 Freighter e con un miglioramento del 25% in termini di risparmio di carburante, emissioni e costi operativi.

“In questo modo – spiega la nota di Boeing – l’aereo sarà in grado di fornire performance più sostenibili e profittevoli per gli operatori. Inoltre, Boeing e Qatar Airways hanno sottoscritto anche un memorandum of understanding per un ordine fermo di 25 velivoli 737-10 e un’opzione per altri 25, per un valore totale di circa 7 miliardi di dollari.