Qatar Airways lancia quattro voli a settimana per San Francisco

Qatar Airways ha annunciato che nelle prossime settimane riprenderà i voli e aumenterà i servizi verso diverse destinazioni. Tra cui: Algeri (due voli settimanali a partire dal 13 novembre); Chicago (passando a nove voli settimanali a partire dal 15 novembre); Kiev (tre voli settimanali a partire dal 18 dicembre); Miami (due voli settimanali a partire dal 14 novembre); New York (in aumento a 14 voli settimanali dal 14 novembre); Phuket (due voli settimanali a partire dal 4 dicembre); Seychelles (tre voli settimanali a partire dal 15 dicembre); Tbilisi (un volo settimanale iniziato il 5 novembre); Varsavia (tre voli settimanali a partire dal 16 dicembre).

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar lancerà, inoltre, due nuove destinazioni nel mese di dicembre con un volo settimanale per Luanda, a partire dal 14 dicembre, e quattro voli settimanali per San Francisco, a partire dal 15 dicembre 2020. Quest’ultima una new entry molto importante.

L’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: «Siamo lieti di continuare a ricostruire il nostro network, riprendendo le rotte già presenti e aggiungendo nuove destinazioni. La nostra priorità non è solo quella di riprendere le nostre destinazioni esistenti, ma anche di lanciarne di nuove e di offrire il maggior numero possibile di frequenze per consentire ai nostri passeggeri di usufruire di una maggiore connettività e della flessibilità di poter viaggiare quando vogliono».