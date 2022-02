Qatar Airways lancia Avios, sistema a premi per i passeggeri













Rivoluzione nei programmi di fidelizzazione della Qatar Airways, che dalla fine di marzo adotta Avios come valuta premio per tutti i clienti soci nel mondo.

Tutti i soci del Privilege Club vedranno il proprio saldo punti Qmiles trasformarsi automaticamente nella nuova valuta/nuovi punti loyalty Avios, con un rapporto di valore di 1:1.

Con il passaggio agli Avios, i soci del Privilege Club avranno maggiori opportunità di accumulare premi e sfruttare innovazioni nella gestione e nella spesa. Inoltre, i soci manterranno il loro saldo premi e potranno continuare a godere delle opportunità di riscatto che hanno attualmente.

«Il passaggio da Qmiles ad Avios segna una nuova era rivoluzionaria per il Privilege Club, consentendo ai nostri fedeli soci di partecipare alla rete di fidelizzazione più avvincente e al più ampio portfolio di partner nel settore – spiega Akbar Al Baker, Qatar Airways group chief executive – In qualità di migliore compagnia aerea al mondo, Qatar Airways continua a ridefinire il programma fedeltà attraverso l’adozione di entusiasmanti innovazioni digitali, per creare esperienze uniche e di livello mondiale per i nostri soci. A breve sveleremo ulteriori dettagli di questo cambiamento, mentre esploriamo ancora più modi per premiare i nostri soci sia per i servizi a terra che a bordo».