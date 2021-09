Qatar Airways introduce la tariffa Lite in Economy e Business Class













Si amplia la gamma di opzioni tariffarie che Qatar Airways offre ai propri passeggeri. Con l’introduzione dell’opzione Lite, il vettore nazionale dello Stato del Qatar offrirà ora un totale di nove tariffe: Lite, Classic, Convenience e Comfort per l’Economy Class; Lite, Classic, Comfort ed Elite per la Business Class; Elite per la First Class.

Per tutti i viaggi a partire dal 1 ottobre 2021, i passeggeri di Qatar Airways che prenotano in Economy e Business Class possono quindi godere di una nuova opzione tariffaria, con servizi che verranno ampliati a tutte le classi, come una maggior franchigia bagaglio e la possibilità di effettuare modifiche gratuite illimitate alla data del viaggio.

Mate Hoffmann, regional manager Southern Europe di Qatar Airways Group, ha dichiarato: «Il nostro obiettivo è quello di offrire soluzioni che vadano sempre più incontro alle esigenze delle varie tipologie di viaggio e viaggiatore. L’aggiunta della nuova opzione Lite e l’ampliamento di alcuni servizi a tutte le classi di viaggio, oltre che l’oppurtunità per i membri del Privilege Club di guadagnare più Qmiles e sbloccare vantaggi esclusivi, ci permette di mostrare ai nostri clienti il tipo di esperienza che possono aspettarsi di vivere quando scelgono di volare con noi».