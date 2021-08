Qatar Airways, Hoffman: «Tutti vantaggi di Oryx Connect per le agenzie»













Esperienze di viaggio su misura, pacchetti vacanze, tariffe Ndc, servizi personalizzati e assistenza: tutto a misura di agenzie di viaggi. Con Oryx Connect, la piattaforma lanciata qualche settimana fa e già disponibile in tutta Europa (Italia compresa), Qatar Airways scommette sul trade con una proposta su più livelli e l’integrazione con i gds anche per Ndc, a partire da Amadeus.

«È un prodotto già disponibile per tutti i nostri partner commerciali e fornisce le migliori opzioni di prenotazione e assistenza agli agenti a tutti i livelli di integrazione tecnologica e attraverso molteplici modalità di connessione, dagli ambienti di prenotazione esistenti più familiari alle soluzioni di vendita al dettaglio di voli all’avanguardia», spiega al nostro giornale Mate Hoffman, country manager Italia & Malta della compagnia aerea.

Oryx Connect si presenta come una piattaforma B2B che integra numerosi prodotti e offerte. Come funziona?

«Il programma porta grandi benefici ai nostri agenti di viaggi attraverso funzionalità migliorate, una customer experience intuitiva, accesso a contenuti avanzati e la capacità di personalizzare le esperienze di viaggio dei propri clienti. Oltre a un portale web intuitivo basato sullo strumento Accelya Farelogix SPRK, gli agenti possono ora accedere ai contenuti Ndc di una serie di aggregatori tra cui Aarongroup, Duffel, Travelfusion, Travvise e Verteil, oltre al gds Amadeus».

Arriveranno altri gds?

«Amadeus sarà il primo gds a essere collegato al nostro programma Ndc da inizio 2022 e siamo in trattativa anche con altri distributori».

Come fsi accede alla piattaforma?

«Oryx Connect si compone di tre diverse opzioni per ottenere l’accesso al programma: Direct, Link e Portal. Oryx Direct offre la possibilità di interagire con noi tramite una connessione diretta Api (Application Programming Interface), dando ai partner commerciali l’accesso alle nostre offerte, alla disponibilità dei voli, a tariffe e prodotti accessori. Bisogna solo tenere a mente che tutto questo richiede risorse IT dedicate per l’integrazione. Oryx Link offre la possibilità di connettersi tramite aggregatori approvati che combinano contenuti Ndc di più compagnie aeree nella loro piattaforma. Questi aggregatori offrono l’opportunità di accedere ai nostri contenuti senza dover intraprendere un ampio sviluppo tecnico o di integrazione».

Mentre Oryx Portal è l’accesso più semplice e diretto per le agenzie?

«In un certo senso, sì. Offre un accesso rapido, gratuito e facile ai contenuti e alle offerte Ndc, disponibili in 17 lingue tramite il nostro portale di prenotazione intuitivo e basato sul portale di prenotazioni online SPRK, sviluppato da Accelya Farelogix. Poiché questo vive sul web e richiede solo una connessione Internet, l’integrazione tecnica non sarà richiesta e può essere utilizzata senza costi di implementazione o installazione. Per quanto riguarda la registrazione: per le opzioni Oryx Direct e Oryx Link può essere effettuata direttamente dall’agente, per l’opzione Oryx Portal sarà gestita dal Qatar Airways Account Manager».

È possibile costruire anche pacchetti di viaggio?

«Assolutamente sì. Oryx Connect è pensata per trasformare e migliorare l’esperienza di vendita degli agenti di viaggi, offrendogli anche la possibilità di personalizzare le esperienze di viaggio per i loro clienti. Gli agenti possono beneficiare di funzionalità complete di gestione dell’offerta e degli ordini, dalla prenotazione, all’assistenza, all’emissione di biglietti e al pagamento. Per esempio, possono gestire le prenotazioni Ndc tramite Oryx Portal, visualizzare la piena disponibilità dei nostri orari di volo, vedere le nostre tariffe pubblicate, comprese le tariffe Qatar Airways Classic, Convenience, Comfort ed Elite, identificabili in modo semplice e intuitivo, posti a sedere gratuiti e accesso alle lounge. A seconda del tipo di connessione, possono poi accedere a nuovi contenuti, tra cui immagini, video e informazioni sul volo, sul tipo di aeromobile, le cabine disponibili e le mappe interattive dei posti a sedere. Infine, possono vedere una varietà di nostre tariffe private per venditori autorizzati e avere accesso a una serie di prodotti accessori, come la selezione di posti preferenziali, la franchigia di bagaglio extra, e di servizi speciali (Ssr) come sedia a rotelle, pasti speciali e altro».

C’è una corsia preferenziale per i contenuti Ndc? Anche riguardo alle commissioni?

«Non offriamo un programma di incentivi specifico per questo tipo di prenotazioni, tuttavia tutti gli attuali programmi di vendita e incentivazione si applicano anche alle prenotazioni effettuate tramite Ndc».