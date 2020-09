Qatar Airways ha perso oltre 500 milioni in Air Italy

L’investimento in Air Italy è costato a Qatar Airways oltre 500 milioni di euro in poco più di due anni. La cifra, da suddividere tra investimenti, ricapitalizzazioni, svalutazioni e liquidazione del vettore ex-Meridiana, emerge da un’analisi del Corriere della Sera sui bilanci consolidati della compagnia aerea mediorientale, compreso l’ultimo, pubblicato la scorsa domenica.

Nel periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020 il gruppo Qatar Airways ha chiuso con un rosso di 1,74 miliardi di euro. Colpa – si legge nei documenti finanziari – non soltanto del boicottaggio di alcuni Paesi arabi vicini e delle prime conseguenze del Covid-19, ma anche dell’investimento fallimentare in Air Italy che da solo rappresenta un quinto delle perdite complessive.

Una situazione che ha portato il Qatar a immettere a fine marzo 1,8 miliardi di euro di liquidità per evitare il collasso. Più nel dettaglio, continua la nota integrativa al bilancio, “nell’ultimo anno finanziario la svalutazione della quota e degli investimenti in Air Italy ammonta a 143,2 milioni di euro”. In aggiunta a ciò, la compagnia “stima che dovrà spendere altri 874 milioni di riyal (217,7 milioni di euro, ndr) come contributo per il completamento della liquidazione”.

Risultato: il totale del negativo nei dodici mesi contabili ammonta soltanto per Air Italy in 360,9 milioni di euro (su un rosso di 1,74 miliardi), tutti registrati nell’ultimo bilancio.