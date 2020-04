Qatar Airways finanzia l’acquisto di nuovi aeromobili B787-9

Qatar Airways ha ricevuto un finanziamento da 850 milioni di dollari dalla banca inglese Standard Chartered per acquistare sette Boeing 787-9.

La notizia, riportata da Al Jazeera, rafforza la posizione finanziaria della compagnia di Doha in un momento in cui il trasporto aereo mondiale è nel pieno dell’emergenza da coronavirus, e in attesa di ricevere un massiccio piano di aiuti di Stato per superare la crisi.

«La partnership con Standard Chartered è ormai di lunga data, e si rinnova anche in un momento difficile come questo», ha commentato l’accordo il ceo di Qatar Airways, Akbar Al Baker. «Anche in un momento come questo, il focus di Qatar Airways rimane quello di trovare soluzioni per permettere ai viaggiatori di fare rientro a casa dalle loro famiglie. Questo obiettivo è reso possibile dal sostegno dei nostri partner, come nel caso di Standard Chartered».