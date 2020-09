Qatar Airways espande la rete a oltre 90 destinazioni

Qatar Airways continua ad ampliare il suo network di destinazioni, che comunque non è mai sceso sotto le 30 dall’inizio della pandemia. Adesso aggiunge alla rete la ripresa dei servizi per Amman, Entebbe, Hanoi, Seychelles, Windhoek e Yerevan e lancia nuovi voli per Accra, Brisbane e Cebu.

In questo modo entro metà ottobre il network sarà più che triplicato, servendo oltre 90 destinazioni. La varietà di aerei a basso consumo di carburante e la gestione strategica della rete hanno consentito alla compagnia di riprendere rapidamente i voli ed espandere i servizi, in linea con la domanda dei passeggeri. Per le seguenti destinazioni sono previsti la ripresa dei voli o l’aumento delle frequenze:

Amman (i voli giornalieri sono iniziati il 15 settembre)

(i voli giornalieri sono iniziati il 15 settembre) Clark (aumento a nove voli settimanali dal 20 settembre)

(aumento a nove voli settimanali dal 20 settembre) Copenhagen (aumento a 10 voli settimanali dal 15 ottobre)

(aumento a 10 voli settimanali dal 15 ottobre) Dacca (aumentato a sette voli settimanali dal 19 settembre)

(aumentato a sette voli settimanali dal 19 settembre) Entebbe (tre voli settimanali a partire dal 2 ottobre)

(tre voli settimanali a partire dal 2 ottobre) Hanoi (quattro voli settimanali a partire dal 3 ottobre)

(quattro voli settimanali a partire dal 3 ottobre) Madrid (aumento a 10 voli settimanali dal 1° ottobre)

(aumento a 10 voli settimanali dal 1° ottobre) Manchester (aumento a 17 voli settimanali dal 15 ottobre)

(aumento a 17 voli settimanali dal 15 ottobre) Manila (aumento a 17 voli settimanali dal 2 ottobre)

(aumento a 17 voli settimanali dal 2 ottobre) Seychelles (tre voli settimanali a partire dal 15 ottobre)

(tre voli settimanali a partire dal 15 ottobre) Stoccolma (aumento a 10 voli settimanali dal 15 ottobre)

(aumento a 10 voli settimanali dal 15 ottobre) Windhoek (tre voli settimanali a partire dal 15 ottobre)

(tre voli settimanali a partire dal 15 ottobre) Yerevan (cinque voli settimanali a partire dal 15 settembre, per poi passare a voli giornalieri dal 5 ottobre)

«Siamo orgogliosi di essere la principale compagnia aerea in grado di metter in connessione i passeggeri con una rete globale, facendoli viaggiare in modo sicuro e sostenibile in tutto il mondo. Avere una delle flotte più giovani e più efficienti in termini di consumo di carburante è un vantaggio e ci permette di rispondere rapidamente alla domanda dei passeggeri – ha dichiarato Akbar Al Baker, ad del Gruppo Qatar Airways – In una fase di rispristino, l’attenzione non si concentra solo sul riavvio delle connessioni, ma anche sull’operare il maggior numero di frequenze possibile, per fornire ai nostri passeggeri la massima flessibilità di pianificazione. Continuando a volare durante la pandemia, quando altri si sono fermati, siamo riusciti a guadagnarci la fiducia dei passeggeri».

Secondo gli ultimi dati Iata, Qatar Airways è risultato il più grande vettore internazionale tra aprile e giugno, adempiendo alla sua missione di portare le persone a casa. Ciò ha consentito di accumulare esperienza nel trasporto dei passeggeri, in modo sicuro e affidabile. Il vettore ha rigorosamente implementato le più avanzate misure di sicurezza e igiene a bordo dei suoi aerei e all’aeroporto internazionale di Hamad.

Le misure di sicurezza a bordo di Qatar Airways per i passeggeri e il personale di cabina comprendono la fornitura di dispositivi di protezione individuale (Dpi) per il personale di bordo e di un kit di protezione gratuito e di visiere monouso per i passeggeri.