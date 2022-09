Qatar Airways e Virgin Australia, partnership su oltre 150 destinazioni

Qatar Airways e Virgin Australia danno il via alla partnership strategica che coinvolge 49 mercati in Australia, Europa, Medio Oriente e Africa, espandendo in modo significativo i network, le lounge e i programmi di fidelizzazione di entrambe le compagnie aeree, portando vantaggi e offrendo nuove destinazioni ai passeggeri.

Annunciata a maggio 2022, la partnership consente di viaggiare senza soluzione di continuità verso oltre 150 destinazioni attraverso le reti di Qatar Airways e Virgin Australia, creando un nuovo gateway tra l’Australia, il Medio Oriente, l’Europa e l’Africa. I voli possono essere prenotati a partire dal 12 settembre 2022.

I soci del Privilege Club possono guadagnare Avios e QPoint sui voli operati da Virgin Australia, mentre i soci Velocity Frequent Flyer possono guadagnare Velocity Points e Status Credits sui voli operati da Qatar Airways. È inoltre possibile prenotare i posti premio operati da entrambe le compagnie.

Nel dettaglio, i soci Privilege Club guadagnano Avios doppi quando prenotano e volano su qualsiasi volo Virgin Australia fino al 6 dicembre 2022. Allo stesso modo, i soci Velocity possono usufruire di un’offerta speciale con tariffe scontate per qualsiasi prenotazione effettuata sul sito web di Qatar Airways tra il 7 settembre e il 12 ottobre 2022, per viaggiare fino al 31 marzo 2023. Tre fortunati soci Velocity Frequent Flyer vinceranno inoltre 1 milione di punti ciascuno volando con Qatar Airways prima del 31 dicembre 2022.

Dal 12 settembre, i soci idonei di entrambi i programmi fedeltà ricevono ulteriori vantaggi, tra cui il check in prioritario, l’imbarco prioritario e l’accesso allelounge, indipendentemente dalla classe di viaggio.

La partnership strategica è mirata a favorire il commercio e il turismo per l’Australia e per il Qatar; ed è stata celebrata con un evento di lancio all’aeroporto di Brisbane, con una performance di ballerini che ha rappresentato i diversi Paesi raggiungibili con le reti di Qatar Airways e Virgin Australia.

«A differenza di altre compagnie aeree, eravamo determinati a continuare a volare da e per l’Australia durante la pandemia, a riportare a casa coloro che erano lontano dai propri cari e a mantenere le aziende connesse con il mondo, ora abbiamo rafforzato ancora di più la nostra presenza in collaborazione con i nostri buoni amici di Virgin Australia – ha dichiarato Akbar Al Baker, amministratore delegato di Qatar Airways – Questa partnership consentirà inoltre ai soci del Qatar Airways Privilege Club di guadagnare e riscattare Avios quando volano con Virgin Australia. I passeggeri beneficeranno delle strutture pluripremiate del nostro hub all’Hamad International Airport, per avere un’esperienza di viaggio confortevole. Inoltre, questo apre le porte dell’Australia ai nostri passeggeri che arrivano con i voli Qatar Airways, dopo un periodo così lungo e difficile».

Jayne Hrdlicka, chief executive officer di Virgin Australia, ha aggiunto: « Qatar Airways entra ufficialmente a far parte della famiglia Virgin Australia. Stiamo continuando a mantenere la promessa di far crescere la nostra rete internazionale e da oggi i nostri clienti avranno accesso diretto a oltre 150 destinazioni in tutto il mondo sulla rete di Qatar Airways, compreso un numero di accessi al Medio Oriente, all’Europa e all’Africa superiore a quello che abbiamo mai offerto nella storia della nostra compagnia aerea. Gli oltre 10,8 milioni di soci Velocity potranno ora accumulare e riscattare punti Velocity per oltre 500 destinazioni in tutto il mondo viaggiando con Virgin Australia, Qatar Airways e la nostra lunga lista di compagnie aeree internazionali. In base ai loro status, riceveranno anche una serie di vantaggi premium quando viaggeranno con Qatar Airways, tra cui l’accesso alle lounge e il check in e l’imbarco prioritari. Siamo orgogliosi di unire le forze».

A breve, le due compagnie lanceranno un’offerta anche per il business travel.