Qatar Airways è main global partner del club femminile di calcio della Roma

Qatar Airways è il nuovo main global partner della squadra femminile di calcio dell’As Roma per la stagione 2020-21. «Siamo lieti di sponsorizzare le donne in un momento in cui il calcio femminile si sta espandendo e rafforzando in tutto il mondo», ha dichiarato Akbar Al Baker, amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways.

«Lo sport femminile sta vivendo una crescita senza precedenti di spettatori, presenze e fan e siamo entusiasti delle opportunità che questa partnership offre alla compagnia aerea», aggiunge Salam Al Shawa, senior vice president marketing e corporate communications di Qatar Airways.

Qatar Airways ha sviluppato un vasto portfolio di sponsorizzazioni sportive globali, sostenendo eventi di alto livello e alcuni dei più grandi club calcistici del mondo. In qualità di partner ufficiale Fifa, il vettore sponsorizzerà anche la World Cup Qatar 2022.