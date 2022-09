Qatar Airways e All Accor potenziano la partnership

Qatar Airways Privilege Club e All Accor Live Limitless potenziano la loro partnership strategica. D’ora in poi i soci dei rispettivi programmi possono ora collegare i loro account per beneficiare di premi e vantaggi. Con la collaborazione si offrono così ai membri nuovi modi per accumulare punti Avios e All Reward e monitorare il loro status. La partnership amplia i premi dedicati agli iscritti al Privilege Club e ad All a livello globale, che possono ora accumulare punti Avios e All Reward al loro primo soggiorno Accor idoneo o volo Qatar Airways.

Dopo aver collegato gli account di iscrizione, i soci Privilege Club e All guadagneranno fino a 1 Avios per ogni euro speso per soggiorni presso gli hotel Accor aderenti, oltre ai consueti punti All Reward. Gli hotel partecipanti includono Raffles, Fairmont, Sofitel, Rixos, SLS, 25 Hours, Movenpick, Pullman e altri. Allo stesso modo, i soci del Privilege Club e di All possono guadagnare in aggiunta 1 punto All Reward per ogni 2 dollari spesi su voli Qatar Airways idonei, oltre ai consueti Avios.

Inoltre, i soci d’élite di entrambi i programmi fedeltà possono beneficiare di un’offerta per avanzare di livello. Dopo il primo soggiorno internazionale idoneo con Accor, i soci del Privilege Club Gold passeranno allo status Silver di All, con vantaggi extra quali welcome drink gratuiti, priority welcome, late check-out e altro. Gli iscritti al Privilege Club Platinum riceveranno l’upgrade allo status Gold di All, dopo il loro primo soggiorno in hotel internazionale idoneo con Accor. Sarà garantita loro la disponibilità delle camere, upgrade gratuiti delle camere, check-in anticipato, check-out posticipato.

I soci Èlite di All che hanno volato per la prima volta con un volo Qatar Airways idoneo, dopo aver collegato il proprio account al Privilege Club, beneficeranno di un upgrade di livello gratuito con Privilege Club. I soci Gold di All riceveranno l’upgrade all’abbonamento Privilege Club Silver. Questo passaggio garantisce loro vantaggi di viaggio come check-in prioritario, franchigia bagaglio extra, accesso alla lounge. I soci Platinum riceveranno l’upgrade all’abbonamento Privilege Club Gold, offrendo loro check-in prioritario, franchigia bagaglio extra, selezione gratuita del posto, accesso alla lounge, servizio di accoglienza.

I soci Diamond riceveranno l’upgrade all’abbonamento Privilege Club Platinum, il livello più alto del programma, il quale consentirà loro di godere di maggiori vantaggi di franchigia bagaglio extra, selezione gratuita del posto e accesso alla lounge, incluso l’accesso all’Al Safwa First Lounge presso l’Hamad International Airport, quando viaggiano in Business Class con Qatar Airways.