Qatar Airways annuncia le prenotazioni con cambi data illimitati

Qatar Airways ha modificato la policy di prenotazione per garantire maggiore flessibilità e offrire ai passeggeri più scelta e tranquillità in fase di pianificazione di viaggio. La compagnia consentirà ai passeggeri un numero illimitato di cambi di data, e di modificare la destinazione tutte le volte che ne avranno bisogno, a patto che si trovi entro 5.000 miglia da quella originale.

Inoltre, non applicherà alcuna differenza di prezzo per i viaggi prima del 31 dicembre 2020, dopo di che si applicheranno le regole tariffarie. Tutti i biglietti prenotati per viaggi fino al 31 dicembre 2020 saranno validi per due anni dalla data di emissione.

In alternativa, i passeggeri di Qatar Airways possono convertire il biglietto in Qmiles per utilizzarle come preferiscono, oppure scambiarlo con un voucher con un valore aggiuntivo del 10%, anch’esso valido per due anni. In caso di cancellazione del volo o di cambi involontari si applicano le stesse opzioni sopracitate e l’ulteriore possibilità di richiedere il rimborso del biglietto nella forma di pagamento originale.

«Riconosciamo che può essere difficile pianificare un viaggio con assoluta certezza nel clima attuale – ha dichiarato l’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways Akbar Al Bakar – Per questo abbiamo esteso le nostre politiche di prenotazione per offrire una scelta ancora più ampia ai nostri passeggeri. Vogliamo garantire che, quando hanno bisogno di volare, possano viaggiare con una compagnia aerea di cui si possano fidare. Ma se hanno bisogno di cambiare i loro piani, possono contare su di noi per rendere tutto più facile».

Qatar Airways vuole essere una compagnia di cui i passeggeri possono fidarsi e si è impegnata nella missione di riportare a casa oltre un milione di persone durante l’attuale pandemia Covid-19, mantenendo le operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, compresa la fornitura di 100 voli charter.

Il vettore ha annunciato l’avvio di una fase di graduale ripresa e espansione del network in linea con l’evoluzione della domanda di passeggeri e l’atteso allentamento delle restrizioni. L’obiettivo è arrivare ad avere 52 destinazioni nel programma entro la fine di maggio e 80 a giugno. Le ultime estensioni alla politica di prenotazione consentono ai passeggeri di cambiare piani con facilità, man mano che vengono ripristinate un maggior numero di destinazioni.