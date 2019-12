Qatar Airways, accordo di codeshare con SriLankan Airlines

Qatar Airways amplia la cooperazione in codeshare con SriLankan Airlines, a partire dal 23 dicembre. Questo accordo rafforzerà la partnership strategica iniziata nel 2016. L’ampliamento dell’intesa consentirà ai passeggeri di SriLankan Airlines di prenotare viaggi verso altre 33 destinazioni Qatar Airways in Europa, America e Africa. In combinazione con il codeshare esistente tra le due compagnie aeree, il totale delle destinazioni del vettore di bandiera del Qatar, offerte con i numeri di volo di SriLankan Airlines, raggiunge 53 destinazioni.

«Dal 2016 entrambe le compagnie aeree sono state testimoni dei benefici che la cooperazione in codeshare ha portato, fornendo ai passeggeri un servizio senza pari e collegamenti senza soluzione di continuità – ha commentato l’ad del gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker – L’espansione dell’accordo è un naturale passo avanti nel rafforzamento della nostra stretta collaborazione».

La prima fase è stata aperta alla vendita per viaggi a partire dal 23 dicembre. I passeggeri della SriLankan Airlines possono prenotare i propri voli verso otto destinazioni Qatar Airways oltre a quelle già disponibili – Atene, Grecia; Belgrado, Serbia; Bruxelles, Belgio; Dublino, Irlanda; Helsinki, Finlandia; Monaco di Baviera, Germania; Praga, Repubblica Ceca e Salonicco, Grecia.

I passeggeri Qatar Airways beneficeranno dell’accesso a nuove destinazioni nelle Maldive, prenotando – in combinazione con SriLankan Airlines – un volo per l’isola di Gan, nell’atollo di Addu, il punto più meridionale delle isole. La nuova destinazione completa l’offerta che comprende Colombo in Sri Lanka e Malé nelle Maldive.

«Siamo lieti di rafforzare i legami della nostra partnership di lunga data con Qatar Airways e certi che i passeggeri di entrambe le nostre compagnie aeree raccoglieranno i benefici di questa collaborazione», ha aggiunto l’ad di SriLankan Airlines, Vipula Gunatilleka.

Qatar Airways ha iniziato a volare verso Colombo, Sri Lanka nel 1994. Oggi, è una delle rotte più popolari della compagnia aerea, servita quattro volte al giorno. Nel 2016, Qatar Airways e SriLankan Airlines hanno annunciato il primo accordo di codeshare per garantire maggiore connettività e nuove destinazioni ai passeggeri.