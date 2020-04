Qatar Airways, a Fiumicino solo voli inbound per i rimpatri

Qatar Airways annuncia modifiche temporanee ai propri voli di rimpatrio dall’aeroporto di Roma Fiumicino a causa delle difficoltà operative causate dall’emergenza coronavirus.

La compagnia aerea riadatterà temporaneamente i servizi operando solo voli inbound in arrivo dall’estero – via Doha – con destinazione finale Fiumicino. I servizi per Roma sono previsti quattro volte alla settimana, a partire da venerdì 3 fino al 30 aprile 2020.

In questo modo il vettore continuerà a dare la possibilità, a tutti i cittadini bloccati all’estero, di ricongiungersi con i propri cari. La compagnia continua, inoltre, a mantenere operativi i voli cargo, incluso il trasporto di forniture mediche.

Qui la lista delle rotte operative: https://www.qatarairways.com/en/travel-alerts/COVID-19-update.html.