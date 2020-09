Qatar Airways, a bordo 100 giorni di connettività a banda larga gratuita

Qatar Airways offre ai passeggeri 100 giorni di connettività Super Wifi gratuita a partire dal 25 settembre, per festeggiare l’equipaggiamento con banda larga ad alta velocità su più di 100 dei propri aeromobili.

Fino al 2 gennaio 2021, i passeggeri potranno rimanere in contatto con la famiglia, gli amici e i colleghi, gratuitamente utilizzando la connettività wifi a bordo. Qatar Airways offre al momento il maggior numero di aerei dotati di connettività a banda larga ad alta velocità in Asia, Medio Oriente e Nord Africa.

«In questi tempi difficili Qatar Airways continua a guidare e a innovare, fornendo ai propri passeggeri l’esperienza a cinque stelle che si aspettano dalla Migliore Compagnia Aerea del Mondo – ha dichiarato l’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker – Siamo lieti di offrire la connettività a banda larga ad alta velocità a tutti i nostri passeggeri per tutta la durata dei loro voli, dalla partenza all’arrivo. Questo non solo mette in evidenza l’eccezionale servizio a cinque stelle di Qatar Airways in un momento in cui altre compagnie aeree utilizzano le attuali sfide del mercato come motivo per ridurre le loro offerte wifi, ma dimostra anche che la nostra missione di mettere in contatto le persone in tutto il mondo non inizia e finisce solo con i viaggi. Comprendiamo l’importanza, soprattutto negli ultimi mesi, di consentire a tutti di essere sempre in contatto, sia a terra sia durante il volo».

Più di 100 aeromobili Qatar Airways sono stati dotati del servizio Super Wifi ad alta velocità che utilizza, dal lancio del servizio nel 2018, la tecnologia Gx Aviation del fornitore globale di comunicazioni mobili via satellite Inmarsat. I passeggeri di Qatar Airways sui voli dotati di Gx Aviation ricevono di solito fino a un’ora di accesso gratuito al servizio, con la possibilità di acquistare l’accesso completo al volo se è necessario più tempo online.

Le misure di sicurezza a bordo di Qatar Airways per i passeggeri e il personale di cabina comprendono la fornitura di dispositivi di protezione individuale (dpi) per il personale di bordo e di un kit di protezione gratuito e di visiere monouso per i passeggeri. I passeggeri della Business Class su aeromobili equipaggiati con Qsuite possono godere del massimo livello di privacy, comprese le pareti divisorie scorrevoli per la privacy e la possibilità di utilizzare l’indicatore “Non disturbare”. Qsuite è disponibile sui voli verso più di 30 destinazioni, tra cui Londra, Parigi e Francoforte.