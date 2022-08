Qantas riduce il debito e riacquista azioni

Nonostante chiuderà in perdita per il terzo anno consecutivo, la compagnia aerea australiana Qantas ha annunciato che il rimbalzo della domanda di viaggi permetterà di ridurre il debito e riacquistare parte delle sue azioni. L’annuncio ha fatto aumentare le quotazioni di Qantas del 10,4% in apertura di Borsa a Sydney, facendo segnare la crescita giornaliera più importante dal novembre 2020.

Il vettore ha infatti annunciato che riacquisterà fino a 400 milioni di dollari australiani (circa 276 milioni di dollari Usa) di azioni, mentre il debito netto è sceso a 3,94 miliardi. Nell’anno finanziario 2022, che in Australia si è chiuso il 30 giugno, la perdita ha superato il miliardo di dollari australiani (690 milioni di dollari Usa). Per la compagnia aerea, però, il terzo trimestre dell’anno finanziario ha visto “i più alti livelli sostenuti di domanda di viaggio dall’inizio della pandemia” e i livelli di volo «sono stati in media pari al 33% rispetto al pre Covid”.

Secondo quanto riporta l’Adnkronos, inoltre, Qantas – che si è recentemente scusata per i diffusi problemi di cancellazioni di voli, ritardi e gestione dei bagagli – ha detto che si concentrerà sulla risposta alle “sfide operative” ora che la “crisi esistenziale causata dalla pandemia” è finita.