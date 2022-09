Qantas introduce la tariffa con posto accanto vuoto

Si chiama “Neighbour Free” l’iniziativa proposta nelle prossime settimane a bordo dei voli nazionali Qantas, che consente ai viaggiatori delle classi economiche di mantenere il posto accanto al proprio vuoto, avendo dunque più comfort durante il viaggio.

Come spiegato dall’edizione australiana di Travel Weekly, i prezzi Neighbour Free partono da circa 30 dollari, ma chiaramente variano a seconda del volo selezionato. L’offerta si può richiedere accettando l’invito email ricevuto nelle 48 ore antecedenti la partenza.

La compagnia ha comunicato che il posto libero acquistato – non si tratta di un’offerta garantita e in caso di problemi viene avviato il rimborso entro due settimane – non può essere utilizzato per neonati o per posizionare oggetti come ad esempio il bagaglio a mano.