Pv Agency investe nel digitale e rilancia il Mice













Eventi, incentive e congressi sempre più digital impongono un cambio di rotta per le stesse agenzie preposte alla loro organizzazione: da qui è partita la nuova pagina di Pv Agency, una delle più attive realtà nel Mice, con quasi cinquant’anni di attività, 40 addetti e un fatturato che nel 2019, ultimo anno pre Covid, aveva toccato i 20 milioni di euro.

La società ha presentato il nuovo brand, la nuova struttura organizzativa – che vede alla guida la seconda generazione con Valentina e Luca Aquilino – e la nuova gamma di prodotti disponibili per i clienti. Innanzitutto una rapida conversione al digitale che è nel frattempo diventato uno strumento di uso frequente e tale rimarrà anche nell’auspicato post pandemia.

«Anche grazie a questo rapido adattamento e a una forte capacità di innovazione che ha consentito di implementare nuovi servizi – sottolinea Valentina Aquilino – Pv Agency è riuscita nel terzo e soprattutto nel quarto trimestre del 2021 a riportare il fatturato su livelli non lontani a quelli del pre pandemia, segnale importante che ci ha confermato il desiderio dei nostri clienti di tornare a investire».

In questi primi due anni di crisi da Covid-19, Pv Agency non solo ha tenuto la posizione dimostrando la propria resilienza, ma ha reagito trasformando le difficoltà in opportunità: diversi gli interventi che hanno riguardato sia l’area people che quella organizzativa con l’obiettivo di avere una struttura snella e flessibile e in grado di attivare diversi servizi in risposta a una domanda sempre più articolata.

In questo contesto sono stati avviati investimenti in ambito digital, sfruttando l’accelerazione tecnologica agevolata dalla pandemia, sia nell’ottica dei servizi offerti che della gestione aziendale. Questa strategia e i risultati conseguiti hanno modificato la mission con una ripartenza accompagnata da un significativo intervento di rebranding più in linea con la nuova realtà e con la variegata gamma di consulenza offerta ai clienti.

Infine l’impegno di Pv Agency sulla sostenibilità ambientale e sociale con investimenti in Treedom (che permette di piantare alberi a distanza e seguire online la storia del progetto che contribuiranno a realizzare) e, vista la forte presenza femminile e l’età media piuttosto giovane (tra 33 e 35 anni) dei propri collaboratori, un’operazione di diversity e inclusione, per garantire condizioni di lavoro sempre più sostenibili, incentivando anche per il futuro post emergenza forme di collaborazione e orari che consentano la migliore integrazione tra sfera familiare e di lavoro.