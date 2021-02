Puntaldìa, il nuovo resort in Sardegna di Baglioni Hotels













È il resort Puntaldìa l’ultimo arrivato in casa Baglioni Hotels & Resorts che, dal 1° giugno 2021, accoglierà gli ospiti all’interno della nuova struttura immersa nell’area marina protetta di Tavolara, in Sardegna.

Un’architettura semplice e lineare contraddistingue le 78 camere, suite e ville racchiuse all’interno di un parco privato di quattro ettari. Un’ampia piscina con zona solarium, due piscine per i più piccoli, un kids club, il ristorante gourmet Gusto by Claudio Sadler, un secondo ristorante italiano, un pool bar e un terrace bar rendono l’offerta ancora più appetibile.

La struttura è la meta ideale per gli amanti delle attività all’aria aperta: dallo yoga allo jogging, dal trekking all’equitazione. Mentre gli appassionati di golf potranno usufruire di due campi situati nelle vicinanze.

Ampio spazio è dedicato anche al benessere fisico: una Spa dotata di sauna finlandese a 90°, un bagno di vapore, docce emozionali, una cascata di ghiaccio, quattro cabine trattamenti, una zona relax e una palestra con luce naturale e vista piscina.

«Il biennio 2021-2022 segna per noi la vera ripartenza in termini di crescita e sviluppo del nostro brand su scala internazionale, dopo un’annata difficile che ha profondamente messo in crisi l’intero comparto turistico. Anche se la pandemia è ancora in corso, sono fiducioso che il turismo italiano ed internazionale ripartirà già da questa estate, seppur gradualmente, con la ritrovata consapevolezza dell’inestimabile valore che l’esperienza di viaggio porta con sé. Il nostro nuovo resort sarà la meta ideale per rilassarsi in assoluta sicurezza grazie agli ampi spazi a disposizioni perfettamente integrati nel contesto naturalistico circostante», ha dichiarato Guido Polito, ceo Baglioni Hotels & Resorts.