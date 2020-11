Pullmantur Cruises torna in pista con Royal Caribbean

Cinque mesi dopo l’istanza di fallimento, presentata lo scorso giugno, Pullmantur Cruises potrebbe tornare a navigare. La compagnia spagnola low cost controllata per il 49% da Royal Caribbean Group ha raggiunto infatti un accordo proprio con Rccl che ne garantisce la redditività, con i fondi che le permetterebbero di redigere un piano di fattibilità, nonché di mettere in atto il processo di riorganizzazione necessario per adattare la compagnia alla nuova realtà con la gestione dei Future Cruise Credit degli ospiti che avevano prenotato i mesi scorsi.

Da agosto, momento in cui Francisco Vera è stato nominato curatore fallimentare, Pullmantur Cruises ha lavorato a un nuovo business plan che prevede il ritorno in esercizio il prima possibile.

In una dichiarazione rilasciata in questi giorni, Data Insolvency, l’amministrazione fallimentare di Pullmantur Cruises, ha parlato di un accordo di cooperazione con Royal Caribbean Group per consentire la continuità dell’azienda e massimizzare il recupero dei crediti insolventi.

“Pullmantur entra così in una nuova fase piena di ottimismo, con l’obiettivo di tornare con forza al settore crocieristico e rafforzare la personalità di una compagnia dal carattere spiccatamente spagnolo”, si legge nella nota.

Per quanto riguarda le crociere annullate, l’accordo di cooperazione è anche un incentivo per l’esecuzione e l’erogazione entro Natale 2020 del Future Cruise Credit. Royal Caribbean Group offrirà ai clienti di Pullmantur Cruises un nuovo bonus del 125% (Future Cruise Credit) calcolato sull’importo pagato per la tariffa della loro cabina e sul 100% del resto degli importi pagati a Pullmantur Cruises, secondo le sue condizioni. Questo sarà applicabile alle crociere Royal Caribbean International o Celebrity Cruises. Se i clienti preferiscono il rimborso delle somme già pagate a Pullmantur, hanno anche la possibilità che Royal Caribbean effettui il rimborso del denaro.

AIDA CRUISES ALLE CANARIE. Altre novità sul fronte spagnolo arrivano da Aida Cruises, che dal 5 dicembre – come ha già fatto Tui Cruises a novembre – torna a effettuare crociere alle isole Canarie. Si parte con Aida Perla, seguita sempre a dicembre da Aida Mar. Homeport sarà Gran Canaria e, d’intesa con il governo delle isole, le compagnie prevedono a loro carico le spese di assicurazione Covid-19 e i test con tampone prima dell’arrivo.