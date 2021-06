Puglia, una storia d’amore: la campagna promo per il mercato Italia













Una storia d’amore per raccontare e promuovere la Puglia. È una vera e propria metafora dell’amore quella che caratterizza lo spot, girato dalla regista Francesca Muci per la nuova campagna promozionale mirata sul mercato italiano. Un racconto intorno al quale si sviluppa tutta la campagna di comunicazione di Pugliapromozione per l’estate 2021. Il video, nelle versioni da 90, 30 e 15 secondi, è in onda a partire dal 20 giugno sui canali tv nazionali, sul web e sui social. Il target di riferimento è, infatti, il pubblico pugliese e italiano.

«Le note della composizione del maestro Daniele Durante accompagnano il nostro desiderio di tornare ad accogliere le cose belle della vita, con responsabilità, con amore, prendendoci cura delle persone, in sicurezza – osserva il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – Spero che le emozioni che suscita in me questo video possano arrivare a tutti gli italiani e ai pugliesi, affinché scelgano la nostra regione come meta dell’estate, per riscoprirla e innamorarsi ancora».

Il video “Puglia, una storia d’amore” racconta la storia di un bambino in vacanza in Puglia con la famiglia che, quando scopre che deve tornare a casa, corre in bici dalla sua innamorata che lo aspetta in riva al mare, promettendole che non partirà più. Nel video, le immagini rimandano alla bellezza della Puglia: paesaggi dell’entroterra, mare, pietra scolpita, cibo della tradizione; il tutto raccontato con gli occhi del piccolo protagonista che ha trovato il suo primo amore in Puglia.

«La nuova campagna di comunicazione firmata da Pugliapromozione è in grado di mettere perfettamente in luce tutto l’impegno con il quale la Regione Puglia si sta prodigando per assicurare una serena e sicura ripartenza dei settori del turismo e della cultura – commenta Massimo Bray, assessore alla Cultura e al Turismo – Una campagna di comunicazione che sottolinea quanto il patrimonio paesaggistico e storico-artistico della nostra Regione sia vocato naturalmente a emozionare, a offrire sensazioni speciali. La Puglia, in lizza tra le migliori destinazioni europee per il turismo balneare e culturale, è sempre pronta a stupire con le sue bellezze ed eccellenze da scoprire. Dobbiamo essere consapevoli che ognuno dei territori delle nostre sei province è capace di fare innamorare di sé sempre più visitatori».

Lo spot è veicolato su numerose testate online e sui canali Rai, Mediaset, Sky e La7 in alcuni programmi di grande ascolto, fra cui i Tg di Mentana su La7, le finali del campionato europeo di calcio su Sky Sport e Domenica In su Rai Uno. La campagna media digitale punta a una landing page sul portale turistico regionale viaggiareinpuglia.it: un racconto immersivo nei paesaggi dello spot che invita l’utente a unirsi alla community digitale innamorata della Puglia, iscrivendosi alla newsletter e partecipando al racconto corale dell’amore per la nostra terra. La campagna di email marketing sarà funzionale alla comunicazione diretta degli eventi estivi e delle prossime attività autunnali, con l’obiettivo di allungare la stagione 2021 con suggerimenti e ispirazioni di viaggio.

Il video è al centro anche di una campagna Facebook e Instagram con una call social che si rivolge alla community di weareinpuglia per raccontare le storie d’amore che scaturiscono dalla Puglia con foto, video e descrizioni in prima persona.

C’è poi l’accordo di Pugliapromozione con RaiCom che è un altro pezzo forte del media plan di questa estate 2021. La partnership prevede infatti la realizzazione e messa in onda di otto puntate, interamente dedicate alla Puglia per Linea verde life, Linea Verde Tour, Linea Verde Estate e Linea Blu.