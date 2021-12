Puglia tutto l’anno: la grande sfida di Talea Collection













Puglia destinazione sicura. Puglia tutto l’anno. Sono le due direttrici lungo cui corre la promozione 2022 di Talea Collection, catena luxury nel tacco d’Italia. Nel suo portafoglio una serie di gioielli: da Il Melograno, prima masseria cinque stelle in Puglia, al boutique hotel La Peschiera con le sue suite pieds dans l’eau, passando per il Cala Ponte Hotel a Polignano a Mare, fino ai lidi Le Tamerici Beach Club e T- Beach. Fil rouge di tutte le proprietà: l’autenticità delle location, la storia e la cultura che trasmettono, l’enogastronomia d’eccezione.

Sotto lo stesso cappello anche la speciale collezione Talea Trulli e Dimore, oggi arrivata a 20 unità, in alcune delle località pugliesi più affascinanti, da Polignano a Monopoli, da Savelletri a Fasano. Una “catena nella catena” che include trulli, lamie e ville, studiati per rispondere alle esigenze di un viaggiatore cosmopolita e raffinato, alla ricerca di esperienze esclusive: chef in house, piscina privata, massaggi, personal trainer.

«Dopo aver chiuso una stagione intensa nel 2021 – commenta Andrea Sabato, general manager di Talea Collection – stiamo programmando il 2022, in modo da poter assicurare esperienze sempre indimenticabili per i nostri ospiti a cui riserviamo attenzione ai dettagli e autenticità».

Guardando ai diversi segmenti di mercato, e nell’ottica di un destagionalizzazione dell’offerta, la Masseria Il Melograno si propone come luogo ideale per matrimoni chic con i suoi ampi saloni dotati di caminetto. Per meeting e convegni la posta cade sul Cala Ponte Hotel, quattro stelle alle porte di Polignano a Mare, aperto tutto l’anno. Indirizzo ideale anche per gli amanti del wellness.

C’è poi la dmc Talea Collection attiva nell’organizzazione di esperienze tipicamente pugliesi: laboratori di cucina, corsi per scoprire i segreti dell’artigianato locale, laboratori per imparare a conoscere le diverse tipologie di uva da tavola. E tra i tour sensoriali ci sono l’Uva Tasting, il percorso dell’oleologo, i corsi di ceramica pugliese.

Tutto il meglio della Puglia in un’offerta ricca e multisfaccettata.